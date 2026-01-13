Mercedes-Benz chiude il 2025 con 2,2 milioni di veicoli venduti e prepara il lancio dei nuovi modelli

L’inizio di un nuovo è anche il momento nel quale fare il bilancio dei dodici mesi appena conclusi. Così come avvenuto per BMW, che ha comunicato di aver chiuso il 2025 con una crescita dello 0,5%, così Mercedes-Benz ha appena comunicato i dati delle vendite di auto e van dello scorso anno. Il 2025 è stato un anno positivo per Mercedes-Benz che ha raggiunto quota 2.160.000 veicoli venduti tra auto e van, con un ultimo trimestre particolarmente favorevole che ha totalizzato oltre 558.000 unità, il dato più alto dell’intero anno.

I modelli più venduti

I risultati positivi sono stati ottenuti grazie a una combinazione di fattori, tra cui la crescita della gamma elettrica e il buon andamento in diversi mercati strategici. A trainare i risultati sono stati anche il successo commerciale di Mercedes-AMG, cresciuta del 7% rispetto al 2024, e le vendite record della Classe G, che ha registrato il miglior anno da quando è stata lanciata sul mercato.

Le auto elettriche hanno contribuito in modo significativo con le vendite di modelli a batteria che sono aumentate del 18% nell’ultimo trimestre. In Europa la quota di veicoli elettrici e ibridi sul totale ha raggiunto il 40% sul totale delle vetture vendute, mentre i veicoli commerciali elettrici hanno fatto segnare un incremento annuo del 46%.

Particolarmente rilevanti gli ordini registrati per le nuove CLA e GLC elettriche, che hanno superato le attese dell’azienda, tanto che gli ordini coprono già tutta la prima metà del 2026. Il posizionamento alto di gamma rimane uno dei pilastri strategici, con i modelli top di gamma che rappresentano il 15% delle vendite complessive.

I mercati più redditizi e i prossimi modelli

A livello geografico, Mercedes-Benz ha ottenuto risultati importanti in vari mercati, tra cui Sud America (+54%), in Australia (+10%), in Turchia (+11%), mentre nei Paesi del Golfo e in Spagna la crescita si è attestata attorno al 3% e al 6%. In Germania e negli Stati Uniti le consegne sono aumentate dell’1%, anche se negli USA i risultati sono stati condizionati dalla gestione delle scorte e da un contesto tariffario meno favorevole.

Il 2025 ha segnato anche l’avvio del più ampio piano di rinnovamento della gamma Mercedes-Benz degli ultimi anni. Tra le novità ci sono i sistemi di guida elettrica di nuova generazione, i software intelligenti e le piattaforme digitali avanzate. Il piano proseguirà nel 2026 con gli aggiornamenti per diversi modelli chiave come la Classe S, GLE e GLS, il debutto della nuova Mercedes-AMG GT 4 Door Coupé e il lancio commerciale delle versioni elettriche della Classe C, della VLE, della GLC e della GLB.

Secondo Ola Källenius, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo, il 2025 ha segnato l’inizio di un ciclo di innovazione senza precedenti. Una nuova fase che punta a combinare elettrificazione, software avanzati e design con l’ambizione di continuare a produrre le auto più desiderabili al mondo.