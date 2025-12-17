Mercedes-AMG GT 4-Door EV: nuovi test sul bagnato del Nürburgring

La Mercedes-AMG più ambiziosa mai realizzata è già in pista, e lo sta facendo nelle condizioni più difficili possibili. Al Nürburgring Nordschleife, tra asfalto bagnato e pioggia battente, la Casa di Affalterbach sta collaudando quella che promette di diventare un nuovo punto di riferimento tra le elettriche ad alte prestazioni.

Conosciuta internamente con il nome in codice C590, questa nuova berlina sportiva a zero emissioni è la sorella completamente elettrica della Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé con V8 plug-in hybrid. Sarà il primo modello a debuttare sulla nuova piattaforma AMG dedicata, progettata espressamente per veicoli elettrici ad altissime prestazioni, e sfrutterà i potentissimi motori elettrici a flusso assiale YASA.

Il debutto ufficiale è atteso per il prossimo anno. Negli Stati Uniti sarà commercializzata come model year 2027. Dal punto di vista stilistico, la C590 riprende l’impostazione della GT 4-Door a combustione interna, con un posteriore liftback che la rende a tutti gli effetti una berlina a cinque porte. Allo stesso tempo, il parabrezza molto inclinato e la linea del tetto spiovente le conferiscono un’eleganza da coupé, mantenendo un look sportivo e filante.

Design, aerodinamica e primi dettagli dal prototipo

Rispetto al prototipo mostrato al Gran Premio di Las Vegas 2025, presentato con il supporto mediatico di Brad Pitt e George Russell, questo esemplare appare decisamente più camuffato. Non mancano però dettagli interessanti. I cerchi hanno un disegno diverso tra asse anteriore e posteriore, mentre davanti spiccano pinze freno verniciate in bronzo. La pellicola mimetica applicata sul cofano suggerisce la presenza di due prese d’aria, anche se la loro funzione precisa non è ancora stata chiarita.

La vettura monta pneumatici da 21 pollici, con misure differenziate 315/35 e 275/35, e adotta la nuova firma luminosa a LED con la stella a tre punte, introdotta recentemente dalla CLA rinnovata con tecnologia EQ e dalla sua versione mild-hybrid a 48 volt. Guardando con attenzione la parte posteriore, si nota anche uno spoiler integrato a filo carrozzeria.

Tra le soluzioni aerodinamiche figurano inoltre le maniglie a scomparsa e un fondo carenato sagomato, studiato per garantire il miglior equilibrio possibile tra deportanza ed efficienza. All’interno, AMG sembra voler prendere una direzione diversa rispetto alla CLA: Ci si aspetta infatti un abitacolo più orientato alla guida, meno scenografico ma più focalizzato sul pilota rispetto all’MBUX Hyperscreen. In linea con la filosofia della Vision AMG, il concept GT XX propone infatti due soli schermi.

Il concept che anticipa la C590 combina un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici con un display centrale da 14,0 pollici dedicato all’infotainment. Il volante è un yoke di chiara ispirazione motorsport, anche se sul modello di serie è lecito attendersi una soluzione dalla forma più tradizionale.

Tecnologia elettrica, prestazioni e record mondiali

Sul fronte tecnico, la C590 dovrebbe adottare una batteria a raffreddamento diretto con anodi al silicio, forniti da Sila Nanotechnologies. Rispetto agli anodi in grafite, quelli al silicio garantiscono una densità energetica superiore del 20–40%. Secondo l’azienda, un singolo atomo di silicio può legarsi a quattro ioni di litio, migliorando in modo significativo l’efficienza della cella.

Un ruolo fondamentale è affidato invece ai motori elettrici a flusso assiale YASA, che promettono un vantaggio netto rispetto alle architetture tradizionali. Attualmente il concept GT XX utilizza una configurazione a tre motori, con due unità di trazione sull’asse posteriore, per una potenza complessiva superiore a 1.341 cavalli e una velocità massima oltre le 224 miglia orarie, pari a 360 km/h.

Di fatto, questi numeri trovano conferma nei test reali. Il laboratorio tecnico ad alte prestazioni per la futura Mercedes-AMG GT 4 porte EV del 2027 ha stabilito 25 record mondiali al Nardo Ring all’inizio di quest’anno, inclusi 5.479 chilometri percorsi in un giorno. La Mercedes ha tenuto la vettura in funzione per oltre 7 giorni, mantenendo una velocità costante in pista di 300 chilometri orari.

Resta quindi da capire se il modello di produzione riuscirà a replicare integralmente le prestazioni estreme del prototipo da record. In ogni caso, la nuova Mercedes-AMG GT 4-Door elettrica è destinata a ridefinire gli standard delle auto elettriche ad alte prestazioni, segnando un nuovo capitolo nella storia di AMG.