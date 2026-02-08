Mercedes-AMG: il nuovo SUV elettrico ad alte prestazioni è in arrivo. Foto spia

A volte le creazioni di Mercedes-AMG non sono prodotti completamete propri, bensì rivisitazioni dei modelli della gamma Benz. Fanno eccezione modelli come la sportiva GT e la sorella roadster SL, ma nel complesso il team di Affalterbach tende a restare ben ancorato alla casa madre.

Questo però cambierà con l’arrivo della nuova piattaforma AMG Electric Architecture (AMG.EA), che debutterà sotto il corpo vettura della prossima generazione della AMG GT 4-Porte Coupé, ma verrà anche impiegata su un SUV ad alte prestazioni di AMG. Proprio questo ultimo modello è stato avvistato nei test invernali all’inizio di questa settimana.

STESSO CUORE GT

E’ lecito aspettarsi che il SUV elettrico Mercedes-AMG, che secondo alcune indiscrezioni adotterà la denominazione GT insieme alla coupé, condividerà alcune delle specifiche con la sorella più bassa e sportiva. Questo, almeno teoricamente, si traduce in un powertrain a tre motori che utilizza propulsori elettrici a flusso assiale forniti da YASA, con almeno 1.000 CV. In realtà, il SUV AMG potrebbe arrivare fino a 1.341 CV, un valore che andrebbe ad eguagliare il Concept GT XX. La piattaforma AMG.EA utilizza un’architettura a 800 Volt, il che significa che la potenza di ricarica del nuovo SUV può arrivare, in corrente continua, fino a 330 kW.

Stilisticamente parlando, il veicolo durante i test invernali presenta un design basso e slanciato, che differisce dagli altri SUV Mercedes. Il design dei fari è simile alla nuova GT4-Porte Coupé, ma al posto delle luci diurne a forma di stella sfoggia un tratto a forma di Y che, ragionevolmente, è una reinterpretazione del celebre emblema Mercedes. Molti dettagli di produzione rimangono ancora celati, fanali posteriori compresi, rendendo impossibile capire se il controverso schema a sei elementi LED della berlina verrà riproposto anche sul SUV.

Ad oggi non ci sono molti crossover ad alte prestazioni full electric presenti sul mercato, considerando che la Porsche Cayenne Electric presidia in solitaria il segmento. Il SUV AMG quindi non dovrebbe avere concorrenza al suo debutto.

Il SUV elettrico AMG GT sarà proposto anche in una variante fastback in stile “coupé", sulla scia di quanto già visto con GLE e GLE Coupé, ampliando così a cinque il numero di modelli esclusivi firmati Affalterbach. Resta però incerta la denominazione ufficiale di questa versione poichè “Mercedes-AMG GT SUV Coupé" pare piuttosto macchinosa. D’altra parte, si tratta della stessa Casa che ha introdotto la GT 63 S E Performance 4-Porte Coupé, quindi la coerenza nella nomenclatura potrebbe non essere una priorità. Nei prossimi mesi è attesa una presentazione progressiva del nuovo SUV elettrico ad alte prestazioni, con il debutto completo previsto verosimilmente nella seconda metà dell’anno, forse verso la fine dell’estate.

Il lancio commerciale è programmato per il 2027, mentre l’arrivo sul mercato statunitense dovrebbe avvenire poco prima della conclusione dell’anno successivo.