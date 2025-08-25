Mercedes-AMG GT XX sigla un altro record: 5.479 km percorsi in 24 ore

Il nuovo concept Mercedes AMG GT XX ha stabilito un nuovo record di distanza per un’auto elettrica, 5.479 km in 24 ore.

Il nuovo record è stato ottenuto sulla pista di collaudo di Nardò, in Italia, dove il concept ha raggiunto una velocità media dichiarata di 300 km/h, fermandosi soltanto per ricariche ultrarapide ad una potenza di 900 kW.

Questo risultato supera quindi il precedente record stabilito dalla XPeng P7 all’inizio del mese di agosto che aveva percorso 3.960 km.



Il traguardo delle 24 ore però rappresenta solo uno dei numerosi record stabiliti dalla Mercedes AMG durante l’L’impresa più spettacolare tra queste è stata il giro del mondo simulato, in cui la GT XX è riuscita a percorreresull’ovale ad alta velocità di Nardò in meno di otto giorni. Questo tentativo, in omaggio al celebre romanzo di Jules Verne, è stato intitolato “il giro del mondo in 80 giorni".

I vari record sono stati ottenuti con due vetture e un team di 17 piloti professionisti, tra cui anche il pilota di Formula 1 George Russell. I conducenti si sono alternati seguendo tre turni di 8 ore, ciascuno dei quali ha visto cinque piloti. Un team di ingegneri e logistica in pista e una squadra dedicata alla gestione della ricarica ha portato il numero dei lavoratori coinvolti a oltre 100.



Secondo quanto riportato dal CEO di Mercedes-AMG, Michael Schiebe, al centro di questo record si trova il finissimo sistema di trazione elettrica della GT XX che, almeno nel prototipo, utilizza due motori assiali posteriori ed un terzo anteriore, tutti quanti operanti sulla piattaforma a 800 volt, per una potenza combinata di 1.341 CV.

Anche la strategia di ricarica ha giocato un ruolo cruciale, basata sulla capacità del prototipo di raggiungere potenze comprese tra gli 850 kW e 900 kW, che ha permesso soste veramente brevi. La batteria a celle cilindriche da 114 kWh, sviluppata internamente con il supporto della divisione powertrain di Formula 1 di Brixworth, utilizza un pacco immerso in olio e raffreddato a liquido diretto con 40 litri di fluido mantenuto ad una temperatura costante. Questa tecnologia di immersione in olio, secondo Mercedes, garantisce trasferimenti di calore superiori rispetto ai sistemi tradizionali, sostenendo le ricariche ultrabrevi senza degrado e permettendo, almeno a livello teorico, un’aggiunta di 400 km in circa cinque minuti.



A differenza delle altre auto che prima hanno detenuto i record, la GT XX non è un veicolo di serie ma rappresenta l’approccio pionieristico di Mercedes AMG per validare le tecnologie future in vista della produzione di modelli sulla piattaforma elettrica AMG.EA, tra cui un super SUV da 1.000 CV previsto per il lancio nel Regno Unito nel 2027.

La versione di serie della Mercedes-AMG GT Coupé a 4 porte, attesa in UK per la fine del 2026, erediterà le caratteristiche tecniche del concept GT XX con prestazioni dichiarate di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità di punta prossima ai 360 km/h.