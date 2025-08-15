XPeng P7 record batte la Xiaomi YU7 nel test di resistenza delle 24 ore: percorsi 3.961 km

XPeng P7 ha stabilito un nuovo record, percorrendo in 24 ore ben 3.961 km. In questo test di “resistenza”, così viene chiamato, la nuova elettrica è riuscita a battere la Xiaomi YU7 che deteneva il precedente primato, di 17 km. Questo test è pensato per spingere i veicoli elettrici al limite in termini di prestazioni ed efficienza di ricarica. La nuova P7 è stata guidata per 24 ore consecutive con le uniche soste per la ricarica e per cambiare i piloti. Nel corso del tempo, questo particolarissimo test ha visto diverse importanti protagoniste. Nel 2019, la Porsche Taycan ha percorso 3.425 km, seguita dalla Mercedes-Benz CLA con 3.717 km nel 2024 e dalla Xiaomi YU7 con 3.944 km nel 2025.

UNA SFIDA DIFFICILE

Il test non è certamente semplice dato che calcolatrice alla mano, la velocità media è di circa 165 km/h, soste incluse. All’inizio di quest’anno, la Xiaomi YU7 Max affrontando questo test aveva mantenuto una velocità media di oltre 210 km/h (escluso il tempo di ricarica) ed era stata sottoposta a 30 sessioni di ricarica, ciascuna della durata di 10-12 minuti. La decisione di sottoporre anche la XPeng P7 a questa prova è stata influenzata da una discussione tra il CEO di Xpeng, He Xiaopeng e il CEO di Xiaomi Lei Jun che aveva evidenziato le difficoltà di questo test, nel dover mantenere velocità costanti di oltre 210 km/h.



NUOVA XPENG P7

Xpeng ha quindi “accettato" questa sfida che la nuova P7 ha superato. In realtà, questa vera e propria maratona doveva tenersi un paio di giorni fa ma il tentativo è stato interrotto a causa delle avverse condizioni meteo. La prova molto difficile per la meccanica di un’auto elettrica ha dimostrato l’affidabilità del nuovo modello della casa automobilistica cinese. Dopo che Xpeng ha annunciato il successo del test, Xiaomi si è congratulata con l’azienda su Weibo, invitando altre case automobilistiche a tentare test analoghi per promuovere congiuntamente lo sviluppo delle auto elettriche.

I preordini della nuova Xpeng P7 sono partiti una settimana fa in Cina. La vettura misura 5.017 mm di lunghezza, 1.970 mm di larghezza e 1.427 mm di altezza, con un passo di 3.008 mm. Due le versioni a disposizione, sia con un singolo motore e la trazione posteriore e sia con doppio motore e la trazione integrale. La versione RWD è dotata di un motore singolo da 270 kW, mentre la versione AWD è dotata di due motori (167 kW anteriore + 270 kW posteriore), per una potenza combinata di 437 kW. Due le capacità della batteria: 74,9 kWh e 92,2 kWh. Si parla di un’autonomia di 702 km per la versione RWD base, 820 km per la RWD Long Range e 750 km per la versione AWD. dati CLTC. La nuova Xpeng P7 è un modello globale e quindi è possibile che in futuro possa arrivare anche sulle strade europee.