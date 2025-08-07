Nuova Xpeng P7, debutto record: oltre 10.000 ordini in 6 minuti

La nuova Xpeng P7 ha fatto il suo debutto in Cina con l’apertura dei preordini. Debutto record, dato che in poco più di 6 minuti (6 minuti e 37 secondi per l’esattezza) sono arrivati oltre 10.000 ordini, a dimostrazione che c’è un grande interesse verso questo nuovo modello. Per la prenotazione bastano 99 yuan (12 euro). Chi ordinerà subito la vettura riceverà uno sconto di 3.000 yuan sul prezzo finale (circa 360 euro). Xpeng non ha rivelato i prezzi, affermando che punta a lanciare ufficialmente il modello entro la fine del mese, data in cui saranno disponibili i listini. Comunque, l’azienda aveva precedentemente affermato che la nuova P7 si rivolge ad un segmento di mercato con un prezzo attorno ai 300.000 yuan che al cambio sono circa 35.800 euro.

ESTERNI ED INTERNI

Il tutto è ancora più interessante, pensando che questa, almeno nei Paesi dove Xpeng è presente, come in Italia. La nuova P7 nasce infatti come un modello globale e quindi non sarà commercializzata esclusivamente in Cina. In attesa di saperne di più, in Cina la nuova elettrica sembra essere partita con il piede giusto. Una volta che arriverà su strada, dovrà vedersela contro vetture del calibro della Xiaomi SU7 e della Tesla Model 3. Ricapitoliamo le principali caratteristiche di questo modello.

Xpeng P7 misura 5.017 mm di lunghezza, 1.970 mm di larghezza e 1.427 mm di altezza, con un passo di 3.008 mm. Molta attenziona è stata prestata allo sviluppo dell’aerodinamica per ottimizzare l’efficienza della vettura e questo lavoro ha permesso di ottenere un Cx di appena 0,201. La fastback dispone anche di un’aerodinamica attiva con uno spoiler posteriore che si alza superata una certa velocità. Sono disponibili sei colori per la carrozzeria: argento, giallo, verde, viola, grigio e blu. All’interno dell’abitacolo troviamo un ambiente minimalista e soprattutto tanta tecnologia.



Dietro al volante a tre razze troviamo la strumentazione digitale caratterizzata da uno schermo stretto e lungo. Al centro della plancia è presente un ampio display da 15,6 pollici per il sistema infotainment che può muoversi su 3 assi. Non manca nemmeno un Head-Up Display a realtà aumentata da ben 87 pollici. Presente il supporto agli aggiornamenti OTA e ovviamente non manca il pad per la ricarica wireless degli smartphone. I passeggeri posteriori hanno accesso ad un display da 8 pollici, in stile Tesla, che permette di poter accedere ad alcune funzioni dell’auto tra cui quelle dedicate all’intrattenimento.

MOTORI E AUTONOMIA

Nuova Xpeng P7 è proposta in più versioni, sia con un singolo motore e la trazione posteriore e sia con doppio motore e la trazione integrale. La versione RWD è dotata di un motore singolo da 270 kW, mentre la versione AWD è dotata di due motori (167 kW anteriore + 270 kW posteriore), per una potenza combinata di 437 kW. Due le capacità della batteria: 74,9 kWh e 92,2 kWh. Si parla di un’autonomia di 702 km per la versione RWD base, 820 km per la RWD Long Range e 750 km per la versione AWD. Grazie all’architettura a 800 V, la nuova P7 supporta la ricarica rapida a 5C con la possibilità di poter raggiungere una potenza di picco pari a ben 486 kW. Sarà possibile recuperare 512 km di autonomia in 10 minuti. Una ricarica dal 10% all’80% può essere completata in 11,3 minuti. Ricordiamo che i dati sull’autonomia sono sempre secondo il ciclo cinese CLTC.