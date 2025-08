Nuova Xpeng P7, interni e tecnologia della fastback elettrica: prime informazioni

La nuova Xpeng P7 sta per essere ufficialmente lanciata sul mercato cinese. Il debutto è atteso questa settimana ma, intanto, la casa automobilistica ha voluto mostra le prime immagini dell’abitacolo della sua nuova auto elettrica. Contestualmente ha voluto raccontare anche qualcosa di più di quello che troveremo dentro alla nuova P7. Dettagli interessanti dato che la nuova fastback potrebbe arrivare in futuro anche in Europa. Come ben sappiamo, Xpeng ha iniziato a commercializzare le sue vetture all’interno di alcuni Paesi del Vecchio Continente tra cui anche l’Italia. Gli interni della nuova Xpeng P7? Andiamo a vederli.

TANTA TECNOLOGIA

Lo stile degli interni è minimalista, con i comandi fisici davvero ridotti al minimo. Il layout ruota attorno a quella che l’azienda definisce un’isola tecnologica, che combina un head-up display a realtà aumentata con un volante sportivo a tre razze, un quadro strumenti digitale e un sistema infotainment dotato di un ampio display che può muoversi sui 3 assi. Ne capiremo di più al momento della presentazione ma l’azienda ha aggiunto al riguardo che questo display è in grado di rispondere ai movimenti, incluso il semplice cenno del capo. Parlando dell’head-up display, Xpeng aggiunge che è da 87 pollici, secondo l’azienda cinese il più grande della sua categoria.

La dotazione di serie prevede anche sedili sportivi con supporti laterali “attivi” che reagiscono in 10 millisecondi e possono essere regolati lateralmente fino a 30 mm. La nuova elettrica supporta inoltre diverse funzioni dedicate al comfort come il riscaldamento dei sedili, la ventilazione e il massaggio. L’head-up display mostra, tra le altre cose, anche le informazioni di navigazione e assistenza alla guida, nonché giochi interattivi basati sulla realtà aumentata.

SPECIFICHE TECNICHE

Con il debutto ufficiale della nuova Xpeng P7 scopriremo anche tutti i dettagli sulle specifiche tecniche della fastback elettrica. Per il momento sappiamo che misura 5.017 mm di lunghezza, 1.970 mm di larghezza e 1.427 mm di altezza, con un passo di 3.008 mm. Il nuovo modello sarà disponibile sia a trazione posteriore che integrale. La versione RWD è dotata di un motore singolo da 270 kW, mentre la versione AWD è dotata di due motori (167 kW anteriore + 270 kW posteriore), per una potenza combinata di 437 kW. Due le capacità della batteria: 74,9 kWh e 92,2 kWh. Si parla di un’autonomia di 702 km per la versione RWD base, 820 km per la RWD Long Range e 750 km per la versione AWD. Ovviamente si tratta di dati secondo il ciclo cinese CTC. L’auto dispone di un’architettura a 800 V e supporta ricariche in corrente continua fino a 5C.

IN EUROPA?

Nuova Xpeng P7 è un modello globale e quindi c’è la possibilità che arrivi in Europa visto che comunque non sarà venduta esclusivamente in Cina. Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi.