GM mostra il concept Buick Electra Orbit, la berlina elettrica per il mercato cinese

Dopo le notizie sull’investimento per una nuova generazione di motori V8 e il brevetto per migliorare la sicurezza della guida sulle strade piene di buche, General Motors ha mostrato le immagini di un nuovo concept elettrico che guarda al futuro del marchio Buick. Si tratta della Electra Orbit, una berlina a zero emissioni sviluppata interamente dal GM China Advanced Design Center, il laboratorio creativo del gruppo americano con sede nel Paese asiatico. Il progetto rappresenta un manifesto stilistico per le prossime generazioni di veicoli elettrici del marchio, confermando l’importanza crescente del mercato cinese nella strategia globale di General Motors e il suo impegno nella mobilità sostenibile.

Un concept pensato per il mercato cinese

Il concept Electra Orbit, che riprende il nome di altri concept a marchio Buick, utilizza un linguaggio che richiama e reinterpreta il tema dello spazio. Secondo Stuart Norris, vicepresidente del design per GM China, la Electra Orbit vuole trasmettere una visione sperimentale e innovativa, mantenendo allo stesso tempo un legame con la storia del marchio Buick. Le linee scolpite della carrozzeria sono descritte da GM come simili a scie di stelle nel cielo notturno, a sottolineare l’intento di fondere ottimismo tecnologico ed estetica avveniristica. L’abitacolo si presenta con una configurazione 2+2 e un cockpit dal design fortemente futuristico.

La presentazione del concept Electra Orbit si inserisce nel più ampio processo di rinnovamento della presenza di Buick in Cina. Lo scorso aprile, il marchio aveva annunciato l’introduzione dell’architettura modulare Xiao Yao e del sub-brand Electra, destinato a identificare la nuova generazione di modelli elettrici. La presentazione dell’Electra Orbit riflette questa strategia, con General Motors che ha scelto di affidarne lo sviluppo a un team locale per rispondere al meglio alle esigenze dei potenziali acquirenti cinesi e confermare la propria presenza in uno dei mercati più competitivi com’è, appunto, quello cinese.