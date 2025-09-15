Amazon apre a nuovi fornitori per la flotta elettrica, al via i test di 12 van BrightDrop di General Motors

Amazon ha iniziato a sperimentare una nuova soluzione per la propria flotta di mezzi per le consegne, inserendo dodici van elettrici BrightDrop realizzati da General Motors. I veicoli saranno impiegati insieme ad altri mezzi elettrici già in uso, tra cui quelli Rivian, Ford, Stellantis e i Mercedes-Benz eSprinter ed eVito.

Come sta cambiando la strategia di Amazon

La sperimentazione arriva in un momento delicato per la collaborazione storica tra Amazon e Rivian, la startup americana che nel 2019 aveva ricevuto un investimento iniziale di circa 650 milioni di euro (700 milioni di dollari) proprio dal colosso dell’e-commerce, diventandone nel tempo un partner strategico anche dal punto di vista azionario.

Nonostante Amazon possieda attualmente una partecipazione del 16% in Rivian e abbia già messo su strada 25.000 van elettrici prodotti dalla startup, i segnali di un possibile cambiamento nella strategia non mancano. Negli ultimi anni, infatti, Rivian ha dovuto affrontare diverse difficoltà produttive e finanziarie, con tagli al personale e obiettivi di consegna ridimensionati. Il piano complessivo di Amazon prevede di raggiungere 100.000 veicoli elettrici per le consegne entro la fine del decennio. Per questo motivo, l’apertura a nuovi fornitori potrebbe rappresentare una mossa pragmatica per garantire la continuità del progetto.

BrightDrop è il marchio creato da GM nel 2021 per entrare nel mercato dei veicoli commerciali elettrici, ma il suo percorso è stato più accidentato del previsto. Dopo un avvio promettente, il brand è stato prima assorbito da GM Envolve e poi, nell’agosto 2024, integrato direttamente sotto Chevrolet. Una scelta dettata dall’esigenza di razionalizzare i costi e sfruttare la rete capillare dei concessionari Chevrolet per rilanciare un’offerta ancora poco performante in termini di vendite. Nei primi sei mesi del 2025, GM ha venduto appena 1.600 van elettrici a marchio Chevrolet e, ad aprile, ha sospeso la produzione nello stabilimento CAMI di Ingersoll, in Canada.

Nel 2023 GM aveva già consegnato ad Amazon una prima dozzina di van BrightDrop per test iniziali. La nuova fase di sperimentazione avviata quest’anno potrebbe però segnare un ampliamento della collaborazione. Amazon non ha fornito molti dettagli sulle modalità della sperimentazione, ma attraverso un portavoce ha confermato che l’azienda sta valutando diverse soluzioni elettriche, inclusi i Chevrolet BrightDrop attualmente in flotta. Solitamente, Amazon acquista i propri furgoni elettrici in grandi volumi per poi affidarli in leasing ai partner logistici della sua rete di consegne. Se i test con i van GM dovessero dare risultati positivi, il gruppo potrebbe ritrovarsi con un’opportunità preziosa per rilanciare una divisione che finora ha faticato a imporsi.