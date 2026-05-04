Con Suzuki Finance la prima rata dell'auto nuova la paghi dopo 180 giorni: i dettagli

Il panorama della mobilità sostenibile si arricchisce oggi di una nuova dimensione di libertà finanziaria. Suzuki Finance, attraverso una consolidata collaborazione con Agos, ha presentato un’iniziativa strategica pensata per offrire ai clienti la massima flessibilità in ogni fase del rapporto con il proprio veicolo. Dal 1° maggio e fino al 30 giugno 2026, chiunque acquisti una vettura nuova presso le concessionarie della rete potrà beneficiare dell’innovativa formula “Prima Rata a 180 giorni”.

Autentica flessibilità

Questa proposta trasforma radicalmente l’esperienza d’acquisto: permette infatti di mettersi immediatamente alla guida di un modello della gamma 100% Hybrid e di iniziare a pagare solo dopo sei mesi dall’acquisto. Il fulcro di questa strategia è Suzuki Solutions, un piano di finanziamento estremamente modulabile caratterizzato da costi chiari e prevedibili. Con un TAN fisso al 6,35%, il cliente può personalizzare la durata del primo periodo di rateazione, scegliendo tra i 24 e i 48 mesi con una precisione chirurgica sulla scadenza mensile.

La vera rivoluzione risiede però nella gestione dinamica del debito. Il sistema permette infatti di saltare fino a un massimo di sei rate per ogni periodo, senza la necessità di fornire giustificazioni o affrontare costi aggiuntivi. Questa flessibilità non impatta sulla maxirata finale, ma ne differisce semplicemente la scadenza nel tempo. Per chi cerca una protezione totale, Suzuki integra le soluzioni Warranty, con estensione della garanzia di due anni, e NoProblem, che offre tre anni di copertura assicurativa furto e incendio. Come ulteriore incentivo, la casa madre regala 3 anni di manutenzione ordinaria a chiunque scelga una delle opzioni Solutions.

Le cifre nel dettaglio

L’accessibilità di questa offerta si riflette in esempi concreti: la Suzuki Swift Hybrid 1.2 WAKU può essere acquistata con rate da 99 euro al mese, mentre la Vitara Hybrid 1.4 COOL+ richiede un impegno di 199 euro mensili. Per chi punta al top di gamma, la S-Cross Hybrid 1.4 TOP è disponibile a 249 euro al mese.

Al termine del primo periodo, il cliente conserva la piena libertà di decidere se sostituire l’auto con un nuovo modello, tenerla — saldando o rateizzando la maxirata finale — oppure restituirla definitivamente. Attraverso questi strumenti, Suzuki non solo promuove una mobilità ecologica, ma la rende finanziariamente sostenibile e adattabile alle esigenze in continua evoluzione dei guidatori moderni.