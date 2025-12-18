Offerta Suzuki Swift Hybrid, con finanziamento rate da 99 euro al mese

Suzuki Swift Hybrid piace in Italia (qui la nostra prova) e la troviamo stabilmente nella top 10 del segmento B (berline). Da gennaio a novembre 2025, nel nostro Paese ne sono state immatricolate 10.706 unità. La citycar che è proposta anche in una particolare versione dotata della trazione integrale, fino alla fine dell’anno è offerta con una promozione che prevede il finanziamento che permette di mettersi nel garage di casa la Swift con rate da 99 euro al mese.

SUZUKI SWIFT HYBRID

Ricordiamo le principali caratteristiche della Suzuki Swift Hybrid, una citycar lunga 3.860 mm, larga 1.735 mm, alta 1.520 mm e con un passo di 2.450 mm. Sotto al cofano troviamo un 3 cilindri di 1,2 litri Mild Hybrid 12 V da 83 CV abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti o al CVT. La versione 4×4 con tecnologia AllGrip prevede solo la trasmissione manuale. Swift è proposta in Italia da 20.900 euro nell’allestimento “base” chiamato Waku.

L’OFFERTA: SCONTO, RATE E INTERESSI

Proprio la versione Waku è protagonista di un’offerta con finanziamento. La promozione richiede permuta o rottamazione. Inoltre, la prima rata si paga a marzo 2026. Swift si potrà quindi avere con uno sconto di 4.000 euro grazie agli incentivi Suzuki. Il prezzo scende a 16.900 euro. Con un anticipo di 5.375 euro, la city car si potrà mettere nel garage di casa con rate da 99 euro al mese. Prevista una maxi rata finale di 10.488 euro.

Rate da 99 euro al mese

Prezzo promozionale 16.900 euro

Anticipo 5.375 euro

Maxirata finale 10.488 euro

TAN 5,95%, TAEG MAX 7,79%

Di seguito le complete condizioni economiche come riportato sul sito Suzuki.