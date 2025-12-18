Offerta Suzuki Swift Hybrid, con finanziamento rate da 99 euro al mese
Suzuki Swift Hybrid in offerta con finanziamento e rate da 99 euro al mese: dettagli su sconto, interessi e maxirata finale
Suzuki Swift Hybrid piace in Italia (qui la nostra prova) e la troviamo stabilmente nella top 10 del segmento B (berline). Da gennaio a novembre 2025, nel nostro Paese ne sono state immatricolate 10.706 unità. La citycar che è proposta anche in una particolare versione dotata della trazione integrale, fino alla fine dell’anno è offerta con una promozione che prevede il finanziamento che permette di mettersi nel garage di casa la Swift con rate da 99 euro al mese.
SUZUKI SWIFT HYBRID
Ricordiamo le principali caratteristiche della Suzuki Swift Hybrid, una citycar lunga 3.860 mm, larga 1.735 mm, alta 1.520 mm e con un passo di 2.450 mm. Sotto al cofano troviamo un 3 cilindri di 1,2 litri Mild Hybrid 12 V da 83 CV abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti o al CVT. La versione 4×4 con tecnologia AllGrip prevede solo la trasmissione manuale. Swift è proposta in Italia da 20.900 euro nell’allestimento “base” chiamato Waku.
L’OFFERTA: SCONTO, RATE E INTERESSI
Proprio la versione Waku è protagonista di un’offerta con finanziamento. La promozione richiede permuta o rottamazione. Inoltre, la prima rata si paga a marzo 2026. Swift si potrà quindi avere con uno sconto di 4.000 euro grazie agli incentivi Suzuki. Il prezzo scende a 16.900 euro. Con un anticipo di 5.375 euro, la city car si potrà mettere nel garage di casa con rate da 99 euro al mese. Prevista una maxi rata finale di 10.488 euro.
- Rate da 99 euro al mese
- Prezzo promozionale 16.900 euro
- Anticipo 5.375 euro
- Maxirata finale 10.488 euro
- TAN 5,95%, TAEG MAX 7,79%
Di seguito le complete condizioni economiche come riportato sul sito Suzuki.
Prezzo di listino 20.900 euro – Sconto 4.000 euro offerto dalla rete delle Concessionarie Suzuki = prezzo promozionale 16.900 euro – con anticipo di 5.375 euro. Finanziamento di 11.525 euro (importo totale del credito) in 36 rate da 98,75 euro + Maxirata finale 10,488 euro (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito SUZUKI“). Prima rata a 90 giorni. TAN FISSO 5,95% – TAEG 7,66%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria 350 euro, imposta di bollo su finanziamento 16 euro, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto 2 euro (per importi superiori a 77,47 euro), spesa mensile gestione pratica 3.40 euro – importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata 14.190,80 euro. Entro 45 gg. dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (importo tot. dovuto massimo: 16.004,60 euro e Taeg Massimo: 7,79%).