Novità Stellantis al Salone di Bruxelles: 62 modelli, 2 anteprime mondiali e 2 concept car

Dal 9 al 18 gennaio prenderà il via il Salone dell’Automobile di Bruxelles, appuntamento molto importante durante il quale scopriremo anche l’auto vincitrice del Car of The Year 2026. Stellantis punta ad essere protagonista al Salone, dato che parteciperà con 11 marchi: Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, FIAT & Abarth, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel, Maserati, Peugeot e Stellantis Pro One per i veicoli commerciali. Complessivamente, il Gruppo porterà e mostrerà al pubblico ben 62 veicoli. Ci saranno diverse novità.

2 ANTEPRIME MONDIALI

Stellantis porterà il restyling di Opel Astra di cui abbiamo già visto alcune anticipazioni dato che la casa automobilistica ha già condiviso alcune foto e i primi dettagli tecnici. Ci sarà anche un’altra novità importante e cioè la presentazione del restyling della Peugeot 408 di cui nel tempo abbiamo già avuto modo di vedere le foto spia. Insomma, Stellantis porterà al Salone di Bruxelles due importanti anteprime mondiali. Tra poche settimane sapremo molto di più queste novità.

3 ANTEPRIME EUROPEE

Questo importante Salone sarà anche l’occasione per presentare in Europa la nuova Leapmotor B03X che conosciamo come Leapmotor A10, un crossover elettrico di circa 4,3 metri di lunghezza e 500 km di autonomia (CLTC). Stellantis porterà il nuovo Fiat QUBO L, un monovolume versatile per famiglie, disponibile anche a 7 posti e con propulsore diesel. Ideato per offrire spazio e flessibilità alle famiglie moderne. Inoltre, ci sarà spazio per il nuovo Fiat TRIS, il nuovo veicolo elettrico a tre ruote progettato per soddisfare la crescente domanda di soluzioni per la consegna dell’ultimo miglio.

LE ALTRE NOVITÀ

Stellantis poterà al Salone anche i concept Citroen Elo che ha fatto il suo debutto da poco e Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Inoltre, Alfa Romeo presenterà un’anteprima speciale che darà il via a un nuovo ciclo di animazioni di prodotto, insieme alla Nuova Tonale al suo debutto sul mercato belga. Oltre a presentare gli ultimi prodotti introdotti sul mercato, DS N°4 e DS N°8, DS Automobiles renderà omaggio al reparto corse DS PERFORMANCE con la presenza della monoposto elettrica DS E-TENSE FE25, l’esposizione della DS PERFORMANCE Line Limited Edition e l’annuncio di una creazione unica durante la conferenza stampa del marchio in programma il 9 gennaio.

Per quanto riguarda Jeep, sarà presentata in anteprima la nuova Avenger Black Edition, mentre la nuova Compass 4xe farà il suo debutto mondiale insieme alla Wagoneer S per l’Europa. Anche Lancia sarà sotto i riflettori con la prima apparizione a un salone dell’auto della Ypsilon HF Integrale, la vettura da rally sviluppata da Lancia Corse HF per la categoria WRC2 che rappresenta una pietra miliare fondamentale per la rinascita del marchio. Infine, ci sarà anche Maserati che porterà le nuove MCPURA Cielo, GranCabrio e Grecale Folgore 100% elettrica, insieme alla serie speciale Grecale Lumina Blu al suo debutto nel Benelux.