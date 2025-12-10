Citroen ELO, per il concept elettrico pneumatici smart e connessi di Goodyear

Citroen ha svelato da poco il nuovo concept ELO, che mostra la sua idea di un monovolume compatto elettrico. Modello molto particolare perché è stato sviluppato per offrire il massimo spazio all’interno dell’abitacolo. Il tutto, mantenendo contenute le dimensioni esterne del veicolo. Infatti, in soli 4,1 metri di lunghezza, il concept Citroen ELO è in grado di poter ospitare a bordo fino a 6 passeggeri.

Il tutto è possibile grazie ad una particolare struttura dell’abitacolo con il sedile del conducente al centro e ai lati due ulteriori sedili. Due file da 3 posti quindi.

Non solo tanto spazio in dimensioni contenute perché il concept Citroen dispone anche di soluzioni innovative. Per esempio, ELO dispone dei nuovi pneumatici Eagle Xplore sviluppati appositamente da Goodyear.

PNEUMATICI SMART

Si tratta di uno pneumatico dotato di una pigmentazione arancione sul fianco, omaggio al colore del veicolo. Estetica a parte, questa gomma integra la tecnologia Goodyear SightLine che la rende smart e completamente connessa all’auto, con dati accessibili dall’abitacolo e dall’app ELO. Ad esempio, Goodyear SightLine visualizza la pressione dei pneumatici in tempo reale direttamente sul cerchio del veicolo tramite una barra laterale a LED, garantendo sicurezza e manutenzione predittiva.

Goodyear Eagle Xplore è un esempio di personalizzazione a 360 gradi, cioè uno pneumatico che diventa parte integrante del veicolo, connesso e su misura. Per quanto riguarda la pressione degli pneumatici che viene mostrata direttamente sul cerchio della vettura su di una barra a LED, il colore verde indica una pressione ottimale, rosso che è necessario effettuare una regolazione.

In questo modo è possibile mantenere sempre le pressioni corrette, garantendo una migliore durata nel tempo delle gomme. Grazie al concept, Citroen e Goodyear mostrano un anticipo di quello che arriverà in futuro, quando le vetture saranno ancora più connesse. Ben Glesener, Senior Technology Director, Product Development, Consumer EMEA, ha commentato: