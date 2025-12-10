CUPRA Born 2026, il restyling si mostra nei test su strada: ecco cosa cambia

Tra le novità che CUPRA porterà al debutto il prossimo anno c’è il restyling dell’elettrica CUPRA Born di cui sono arrivate nuove foto spia dei test su strada. La compatta elettrica sta infatti completando i collaudi prima della sua presentazione ufficiale. Il facelift sarà l’opportunità per la casa automobilistica di dare una rinfrescata al look di questo modello per mantenerlo competitivo sul mercato ancora per diversi anni. Sebbene la Born 2026 fotografata su strada fosse ancora camuffata all’anteriore e al posteriore, da quello che si vede pare che non arriveranno rivoluzioni estetiche ma solo alcuni affinamenti.

EVOLUZIONE

Il camuffamento si trova nelle aree della vettura in cui arriveranno i maggiori cambiamenti estetici. Da quanto si può osservare, l’approccio di CUPRA è stato quello di evolvere alcuni aspetti estetici della Born senza alcuna rivoluzione. Davanti, il paraurti è stato ridisegnato con prese d’aria dalle forme differenti. Rivisti anche griglia e fari. Complessivamente, il nuovo volto della CUPRA Born 2026 dovrebbe permettere di dare alla vettura un look ancora più sportiveggiante. Anche al posteriori i ritocchi sono limitati principalmente ad alcuni dettagli del paraurti. Possibile che arrivi anche una nuova grafica per i gruppi ottici.

Trattandosi di un restyling, potrebbero arrivare anche nuovi cerchi in lega e un’ampliamento della gamma delle colorazioni a disposizione. Le portiere, la linea del tetto e le proporzioni complessive appaiono invariate. Le immagini non mostrano l’abitacolo ma non dovrebbero arrivare particolari sorprese. Possibile che siano introdotti piccoli ritocchi alla plancia, magari con l’introduzione di nuovi rivestimenti ed un aggiornamento del sistema infotainment.

Per quanto riguarda, invece, le novità dei powertrain, ancora non sappiamo se CUPRA abbia deciso di offrire un miglioramento delle prestazioni in occasione del restyling della Born. Possibile, invece, che arrivi un miglioramento dell’efficienza che consenta di incrementare l’autonomia. Infine, trattandosi di una CUPRA, è probabile che la casa automobilistica abbia lavorato pure per ottimizzare telaio ed assetto con l’obiettivo di migliorare la dinamica di guida.