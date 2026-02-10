CUPRA è Title Partner della prima gara di Formula E a Madrid

Il prossimo 21 marzo il campionato mondiale di Formula E vedrà una novità importante. Il Circuito del Jarama di Madrid farà il suo esordio nella competizione. Un passaggio che vede direttamente coinvolta Cupra. Il marchio spagnolo, infatti diventa Title Partner della prima gara di Formula E ospitata a Madrid, un evento che prende il nome di 2026 CUPRA Raval Madrid E Prix.

Il valore di questa scelta

L’annuncio è stato celebrato al CUPRA City Garage di Madrid. L’evento ha riunito i vertici del marchio, le istituzioni locali e i protagonisti del team CUPRA Kiro. Erano presenti il CEO Markus Haupt, il sindaco José Luis Martínez Almeida, i responsabili FIA e gli esponenti del motorsport spagnolo. Al centro della scena c’era anche la squadra di Formula E che porterà in pista Pepe Martí e Dan Ticktum. I due piloti correranno per la prima volta davanti al pubblico di casa. Un dettaglio che aggiunge valore sportivo ed emotivo a una gara che punta a diventare un appuntamento fisso del calendario.

La collaborazione con la Formula E consente a CUPRA di collegare in modo diretto la competizione all’arrivo della sua nuova elettrica. La CUPRA Raval sarà protagonista per tutto il fine settimana dell’E Prix. In quei giorni il marchio sarà protagonista di un calendario di appuntamenti costruito intorno a incontri, anteprime e attività per i fan. Questi eventi permetteranno al pubblico di conoscere da vicino la Raval che rappresenta per CUPRA la sua interpretazione più radicale della guida urbana.

Allo stesso tempo CUPRA Kiro si presenta all’appuntamento con un’identità rafforzata. La squadra arriva da una stagione che ha segnato un cambio di passo. La vittoria conquistata nel campionato precedente, insieme alla prima pole e al primo podio, ha mostrato un potenziale concreto. Il team principal Russell O’Hagan lo ha ricordato senza giri di parole. La nuova stagione deve trasformare lo slancio in continuità. La costanza nei risultati diventa il vero obiettivo. La gara di Madrid rappresenta un passaggio simbolico, ma anche un banco di prova per dimostrare una nuova maturità tecnica e competitività.

Intanto il campionato 2025-2026 di Formula E è iniziato in Brasile (San Paolo) e prevede diciassette appuntamenti distribuiti tra Stati Uniti, Europa, Cina, Brasile e Giappone. Paesi che confermano la vocazione internazionale di un campionato che vuole portare la tecnologia elettrica nel cuore delle principali città del mondo. L’ingresso di Madrid segue questa logica e rafforza il ruolo della Spagna nel definire l’identità europea della competizione.