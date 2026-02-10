Noleggio auto con sconto del 10%: nuova promo flash da Locauto

Per chi è alla ricerca di una soluzione conveniente per il noleggio auto, fino al prossimo 23 febbraio, c’è una promo molto interessante proposta da Locauto, sempre più punto di riferimento del mercato. Utilizzando il codice sconto WINTER10, da inserire al momento della richiesta, è possibile ottenere uno sconto del 10% sul costo del noleggio se effettuato entro il 31 marzo 2026. Per accedere subito alle promozioni in corso basta raggiungere il sito ufficiale di Locauto tramite il box qui di sotto. Da segnalare anche per i clienti con Partita IVA c’è uno sconto del 10% sui noleggi di furgoni, valido per le prenotazioni fino a anno effettuate entro il 31 marzo.

Il noleggio auto con Locauto è più conveniente

Scegliere Locauto è la soluzione giusta per accedere al noleggio di auto e furgoni. Tra i servizi proposti per gli utenti troviamo la possibilità di sfruttare i vantaggi del programma fedeltà MyLocauto Friends che offre sconti crescenti per gli utenti che scelgono più volte di affidarsi a Locauto. Raggiunto il sesto noleggio, ad esempio, è possibile accedere al livello massimo del programma, con uno sconto fino al 20% sul noleggio e fino al 30% sulle coperture assicurative.

Da segnalare, inoltre, che le promozioni di Locauto permettono di sfruttare la promo Deposito cauzionale zero per completare il noleggio senza blocco dell’importo sulla carta di credito. Tra le iniziative in corso troviamo anche Locauto Young, con offerte dedicate ai neopatentati. C’è poi la possibilità di aggiungere il dispositivo Toolpass per viaggiare in autostrada evitando le attese ai caselli, con un costo di 17,50 euro + IVA che comprende l’utilizzo illimitato.

Con il codice WINTER10, infine, è possibile sfruttare lo sconto del 10% sul noleggio delle auto. Il codice in questione è valido fino al prossimo 23 febbraio ed è utilizzabile per noleggi fino alla fine del mese di marzo. Per tutti i dettagli in merito e per ottenere un preventivo sul noleggio basta seguire il link qui di sotto.