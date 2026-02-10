Cerca

Noleggio auto con sconto del 10%: nuova promo flash da Locauto

Noleggio auto con sconto del 10%: nuova promo flash da Locauto
Vai ai commenti
Davide Raia
Davide Raia
Pubblicato il 10 feb 2026

Per chi è alla ricerca di una soluzione conveniente per il noleggio auto, fino al prossimo 23 febbraio, c’è una promo molto interessante proposta da Locauto, sempre più punto di riferimento del mercato. Utilizzando il codice sconto WINTER10, da inserire al momento della richiesta, è possibile ottenere uno sconto del 10% sul costo del noleggio se effettuato entro il 31 marzo 2026. Per accedere subito alle promozioni in corso basta raggiungere il sito ufficiale di Locauto tramite il box qui di sotto. Da segnalare anche per i clienti con Partita IVA c’è uno sconto del 10% sui noleggi di furgoni, valido per le prenotazioni fino a anno effettuate entro il 31 marzo.

Accedi qui alle offerte di Locauto

Il noleggio auto con Locauto è più conveniente

Scegliere Locauto è la soluzione giusta per accedere al noleggio di auto e furgoni. Tra i servizi proposti per gli utenti troviamo la possibilità di sfruttare i vantaggi del programma fedeltà MyLocauto Friends che offre sconti crescenti per gli utenti che scelgono più volte di affidarsi a Locauto. Raggiunto il sesto noleggio, ad esempio, è possibile accedere al livello massimo del programma, con uno sconto fino al 20% sul noleggio e fino al 30% sulle coperture assicurative.

Da segnalare, inoltre, che le promozioni di Locauto permettono di sfruttare la promo Deposito cauzionale zero per completare il noleggio senza blocco dell’importo sulla carta di credito. Tra le iniziative in corso troviamo anche Locauto Young, con offerte dedicate ai neopatentati. C’è poi la possibilità di aggiungere il dispositivo Toolpass per viaggiare in autostrada evitando le attese ai caselli, con un costo di 17,50 euro + IVA che comprende l’utilizzo illimitato.

Con il codice WINTER10, infine, è possibile sfruttare lo sconto del 10% sul noleggio delle auto. Il codice in questione è valido fino al prossimo 23 febbraio ed è utilizzabile per noleggi fino alla fine del mese di marzo. Per tutti i dettagli in merito e per ottenere un preventivo sul noleggio basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Locauto

Ti potrebbe interessare:
5 motivi per noleggiare auto o furgoni con Locauto a febbraio 2026
Offerte e Promozioni
Proteggi il sottoscocca della tua auto da ruggine e corrosione con questo lubrificante in offerta
Offerte e Promozioni
Queste lampadine OSRAM in offerta promettono un 220% in più di luminosità
Offerte e Promozioni
Quando cambiare le candele? Ecco il tester in offerta per scoprirlo in qualsiasi momento
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.