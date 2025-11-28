Nuova CUPRA Raval, la piccola elettrica spagnola arriva nel 2026 e costerà da 26.000 euro

CUPRA Raval arriverà nel 2026 e rappresenta un’importante scommessa per la casa automobilistica spagnola. Si tratta di una compatta elettrica di circa 4 metri di lunghezza di cui abbiamo parlato diverse volte in passato, anche grazie a molte foto spia arrivate nel corso del tempo. Adesso ci sono novità importanti perché CUPRA ha voluto fornire un’anteprima della Raval, raccontando molti più dettagli e dando un’indicazione ufficiale del prezzo.

CUPRA RAVAL, COM’È FUORI

La nuova CUPRA Raval misura 4.046 mm lunghezza x 1.784 mm larghezza x 1.518 mm altezza, con un passo di 2.600 mm. Le immagini condivise dalla casa automobilistica spagnola mostrano la vettura ancora camuffata con pellicole a coprire la carrozzeria. Il design non è comunque un grosso problema perché abbiamo già visto diversi muletti con un livello di camuffamento molto ridotto. La compatta elettrica si caratterizzerà per un look sportiveggiante come del resto tutti i modelli della casa automobilistica. Inoltre, in base alle versioni lo stile cambierà un po’. Ad esempio per la più sportiva versione Raval VZ Extreme ci attendiamo un look più grintoso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova CUPRA Raval poggia sulla piattaforma MEB+ e potrà contare su di un telaio ribassato di 15 mm rispetto alla piattaforma, sospensioni appositamente tarate e ottimizzate e sterzo progressivo che esalta l’agilità ed ESC Sport. Del resto, la casa automobilistica da sempre punta a voler offrire una dinamica di guida in grado di far divertire tra le curve. CUPRA Raval sarà disponibile in diversi allestimenti. In fase di lancio ci saranno 3 versioni: Raval VZ Extreme, Raval VZ Dynamic Plus e Raval VZ Dynamic.

Più nel dettaglio, la nuova Raval VZ Extreme rappresenta la versione top di gamma, quella più esclusiva e sportiva. Potrà contare su 166 kW di potenza e su di un’autonomia di circa 400 km (capacità della batteria non comunicata). Modello che sarà equipaggiato con sedili CUP Bucket, sospensioni DCC Sport, modalità ESC OFF, cerchi da 19 pollici con pneumatici maggiorati da 235 mm e differenziale elettronico antislittamento VAQ.

Raval Dynamic Plus offrirà una potenza di 155 kW e sarà dotata di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), funzioni di parcheggio intelligenti, fari Matrix LED, sedili sportivi bucket e un impianto audio a 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con Sennheiser Mobility. L’autonomia sarà di circa 450 km. In gamma ci sarà anche la Raval Dynamic sempre con 155 kW circa 450 km di autonomia ma con una dotazione inferiore.

PREZZO

Nuova CUPRA Raval arriverà nel 2026 con un prezzo di partenza di 26.000 euro che però sarà ad appannaggio delle versioni entry level con batteria più piccola e specifiche inferiori che arriveranno in un secondo momento. Per le versioni di lancio il prezzo sarà superiore ma al momento non ci sono indicazioni.