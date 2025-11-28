Vuoi provare la Full Self Driving di Tesla in Italia? Si può fare, ecco come

La Full Self Driving (FSD) di Tesla ce la farà davvero ad arrivare in Europa? Negli ultimi giorni se ne discute molto dopo una dichiarazione di Tesla sulla possibilità che da febbraio 2026 possa iniziare a proporla nei Paesi Bassi grazie ad un’autorizzazione del Paese, sebbene alla fine non sembra che sarà proprio così stando a quanto poi chiarito dall’autorità di omologazione olandese per i veicoli – RDW. In attesa di capirne di più, la casa automobilistica sta continuando a sperimentarla nel Vecchio Continente, Italia inclusa. Qualcuno la vorrebbe provare in Italia? C’è un modo, anche se ovviamente come passeggeri dato che ufficialmente le Tesla vendute nel nostro Paese non ne possono disporre. Come si può fare quindi? Grazie ad una nuova iniziativa di Tesla.

BASTA PRENOTARE UN TEST DRIVE

Per tutto il mese di dicembre sarà infatti possibile prenotare un test drive come passeggeri per sperimentare l’esperienza della Full Self Driving di Tesla (ovviamente Supervised). La casa automobilistica ha predisposto un’apposita sezione all’interno del suo sito (cliccate qui) dove poter prenotare questa esperienza. Chiaro l’intento di mostrare le potenzialità della FSD che oggi in Europa ancora non può essere resa disponibile. Possiamo leggere:

Sii tra i primi a provare il Full Self-Driving (Supervised) dal sedile del passeggero. Il nostro team ti guiderà in un’esperienza unica che, dal sedile del passeggero, ti mostrerà come Full Self‑Driving (Supervised) funziona in condizioni stradali reali. Scopri come gestisce il traffico in tempo reale e supporta le parti più stressanti della guida, contribuendo a rendere le strade più sicure per te e per gli altri.

Insomma, per chi vuole, c’è la possibilità di provare l’esperienza della FSD in Italia. Non si potrà fare ovunque, cioè non in tutti i Tesla Center. Possiamo infatti leggere che questi speciali test drive si svolgeranno a Padova, Verona, Bologna, Milano, Vittuone e Roma. L’iscrizione si effettua solamente online compilando un’apposita form.