Le migliori 4K Dash Cam 70mai in sconto: 4K T800, 4K Omni e 4K A800SE

Serve una dash cam per auto? 70mai è un marchio noto e una garanzia quando si tratta di questi prodotti. Risparmiare fa sempre piacere ed in queste ore alcune delle più interessanti dash cam di 70mai sono in offerta. Dunque, un’occasione per portarle a casa ad un prezzo scontato. Stiamo parlando dei modelli 70MAI DASH CAM 4K A800SE, 70MAI DASH CAM 4K OMNI e 70MAI DASH CAM 4K T800. Per chi ancora non le conoscesse e fosse curioso, vediamo di riassumere le loro principali caratteristiche tecniche. Ovviamente, scopriamo poi i prezzi e l’offerta speciale valida per questo periodo (20 novembre-primo dicembre).

70MAI DASH CAM 4K A800SE

Partiamo da questa dash cam che secondo la scheda tecnica è in grado di registrare in 3840×2160 a 30FPS reali, senza utilizzare upscaling. In caso di registrazione in bassa condizione di luminosità o in notturna, questa dash cam può contare su di un algoritmo sviluppato internamente che riduce il rumore, bilancia l’esposizione e controlla i riflessi. A800SE è dotata di un’apertura ultra-grandangolare f1.55 che permette di far entrare più luce a tutto vantaggio della qualità delle immagini. Inoltre, la scheda tecnica include WI-FI 6 integrato e gps integrato con supporto multi-satellite (GPS, Galileo, GLONASS, QZSS) per una maggiore precisione: registra i percorsi, la velocità e la posizione. A800SE è dotata di un sistema ADAS a 5 modalità.

Quanto costa 70MAI DASH CAM 4K A800SE? 159,99 euro ma in questo periodo promozionale si può acquistare con uno sconto del 31% a 109,99 euro.

70MAI DASH CAM 4K OMNI

Prodotto molto interessante il cui principale punto di forza è la rotazione orizzontale a 360 gradi, una peculiarità che consente di ottenere una copertura completa dell’ambiente circostante. La scheda tecnica ci dice che la camera frontale 4K dispone di un hardware Sony con tecnologia STARVIS 2 e sensore IMX678 che assicura una qualità video eccellente, mentre la camera posteriore (opzionale) garantisce riprese in Full HD (1080P HDR) grazie al sensore Sony IMX662 con tecnologia STARVIS 2, permettendo una sorveglianza totale del veicolo. Tra i vantaggi di questa dash cam di 70mai, la sua capacità di registrazione in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, tra le molteplici funzioni proposte, 70mai 4K Omni offre sorveglianza attiva 24 ore su 24 opzionale, permettendo di monitorare in tempo reale il veicolo anche quando è parcheggiato.

Quanto costa 70MAI DASH CAM 4K OMNI? Di listino 399,99 euro ma grazie all’offerta si può comprare in sconto del 20% a 319,99 euro.

70MAI DASH CAM 4K T800

Per chi cerca una dash cam di fascia alta per disporre davvero del massimo c’è 70MAI DASH CAM 4K T800 che offre una scheda tecnica di altissimo profilo. Troviamo infatti due sensori Sony STARVIS 2 IMX678, presenti sia nella telecamera frontale sia in quella posteriore. Risoluzione? 4K nativa (3840×2160), senza interpolazioni e in modalità a singolo canale, la dash cam può registrare in 4K a 60 fps. In quella a tre canali, la camera interna è in grado di registrare in 1080p a 30 fps. Non mancano nemmeno diverse funzionalità avanzate come MaiColor Vivid+ Solution che va a regolare la luminosità nelle aree di interesse e Night Owl Vision che ottimizza le riprese notturne riducendo il rumore digitale e bilanciando l’esposizione. Questo prodotto è dotato anche di un sistema ADAS a 5 modalità.

Quanto costa 70MAI DASH CAM 4K T800? 449,99 euro ma si può acquistare in sconto del 25% a 339,49 euro. E non solo. Sfruttando il codice coupon esclusivo 25BFCMHD è possibile ottenere un kit di cablaggio UP04 a titolo gratuito, potendo così completare il proprio bundle a costo zero.