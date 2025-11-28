FIAT entra nel sottosopra di Stranger Things con una speciale Pulse Abarth

FIAT ha varcato il portale del “sottosopra" con la Pulse Abarth Special Edition Stranger Things. L’attesissima prima parte della quinta stagione di Stranger Things è finalmente disponibile su Netflix e per celebrare l’arrivo di una delle serie televisive più attese dell’anno, FIAT ha svelato in Brasile questa versione speciale della Pulse Abarth che è la protagonista di un particolarissimo spot televisivo.

INFORMAZIONI SULLA PULSE ABARTH

In Italia e in Europa di discute se Abarth deve tornare a proporre modelli endotermici visto che oggi offre vetture solamente elettriche. Per il mercato brasiliano Abarth non ha mai smesso di realizzare vetture a benzina. Pulse Abarth è infatti dotata del motore turbo T270, un 4 cilindri di 1,3 litri in grado di erogare 185 CV e 270 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e per raggiungere una velocità massima di 215 km/h. Il motore è abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti. La Stranger Things Special Edition è disponibile per l’acquisto presso tutte le concessionarie FIAT del Paese.

Complessivamente ne saranno realizzate 511. Perché questo numero? Il 5 è un riferimento al numero delle stagioni di Stranger Things, mentre 11 è un richiamo al nome della protagonista.

UNA SERIE SPECIALE PER SCAPPARE DAI DEMOGORGONI

La caratterizzazione di questa serie speciale in edizione limitata è prettamente estetica. Nulla cambia a livello della meccanica. Come racconta FIAT questa vettura si caratterizza per finiture esclusive, accessori a tema e Easter egg ispirati alla serie, pensati per appassionati e collezionisti. La vettura è disponibile rossa o nera e sulle fiancate troviamo della grafiche dedicate. All’interno dell’abitacolo, invece, i sedili neri presentano cuciture rosse a contrasto oltre che la scritta Stranger Things. Sulla plancia troviamo anche una targhetta con il numero di serie della vettura. Il logo della serie tv lo troviamo pure sui battitacco e sulla copertura del motore.

Insomma, un modello davvero speciale pensato per i veri fan di Stranger Things.