Abarth Grande Panda elettrica: progetto reale o azzardo di mercato?

Le nuove Abarth elettriche non hanno riscosso un grande successo, tanto che la Casa dello Scorpione starebbe valutando di tornare ad offrire modelli dottati di un motore endotermico. Eppure dalla Francia arriva un’indiscrezione che parla del futuro arrivo niente di meno che della Grande Panda elettrica firmata Abarth. Secondo i colleghi de L’Automobile Magazine, questo progetto sarebbe già in lavorazione. Non si tratterebbe quindi di speculazioni. Tuttavia, proprio perché le Abarth elettriche hanno venduto poco, viene da chiedersi se davvero avrebbe senso una Abarth Grande Panda elettrica.

Sappiamo che nel 2026 dovrebbe arrivare la versione 4×4 della Grande Panda, già anticipata da un concept e fortemente voluta dal CEO Olivier François ma una versione Abarth fa pensare se possa esistere un mercato per questo modello.

IL PROBLEMA DELLA PIATTAFORMA

Ma dal punto di vista tecnico come potrebbe essere la nuova Abarth Grande Panda elettrica? Abarth 500e offre 155 CV, mentre le altre sportive elettriche del Gruppo Stellantis, compresa Abarth 600e e Lancia Ypsilon HF, propongono una potenza di 280 CV. Potenza del motore a parte, il vero problema è la piattaforma. Grande Panda poggia sulla piattaforma Smart Car e la versione elettrica propone 113 CV. Da capire se questa architettura è in grado di integrare senza problemi un’unità elettrica molto più potente o se sarebbe necessario un profondo intervento tecnico. C’è poi il problema della batteria. Con i soli 44 kWh della Grande Panda elettrica, una versione sportiva avrebbe un’autonomia troppo ridotta. Serve quindi un accumulatore di maggiore capacità per garantire una percorrenza decente.

C’È UN MERCATO?

Nuovo motore più potente, interventi sulla piattaforma e batteria di maggiore capacità, già questi interventi porterebbero ad un importante aumento di prezzo anche se probabilmente non si raggiungerebbero i livelli degli altri modelli elettrici della Casa dello Scorpione. C’è davvero un mercato per una vettura simile? Se quanto raccontano i colleghi francesi è corretto, per FIAT e Abarth sembrerebbe di si. Chiaramente i dubbi rimangono ma non si può fare altro che attendere novità. Se davvero è in arrivo una Grande Panda elettrica firmata Abarth, nei prossimi mesi dovremo iniziare a saperne di più.