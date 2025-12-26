Ford Universal EV Platform per elettriche più economiche, ma non per l’Europa?

Sebbene Ford abbia rivisto la sua strategia di elettrificazione, arrivando anche ad eliminare alcuni modelli come il pickup elettrico F-150 Lightning che sarà sostituito da una versione range extender, il costruttore continua a voler puntare ancora sull’elettrico grazie ad una nuova piattaforma che permetterà di realizzare modelli a batteria più accessibili dal punto di vista economico. Di questa nuova architettura ne abbiamo parlato in passato più volte e secondo Ford sarà molto importante per il futuro. Adesso, Automobile News Europe aggiunge un particolare importante e cioè che non è ancora stato deciso se questa piattaforma arriverà anche in Europa.

PRIMA UN PICKUP NEGLI USA NEL 2027 E POI SI VEDRÀ

Quella che è stata chiamata dalla casa automobilistica come la “Ford Universal EV Platform” sarà utilizzata per le auto elettriche Ford di nuova generazione ed è sufficientemente flessibile per poter fungere da base per varie tipologie di vetture, pickup compresi. Il primo modello ad utilizzare la nuova piattaforma sarà proprio un pickup elettrico che arriverà nel 2027 ad un prezzo iniziale di circa 30 mila dollari, almeno così sosteneva alcuni mesi fa la casa automobilistica. A quanto pare, però, non è stato deciso se potare la nuova architettura anche in Europa dato che la casa dell’ovale blu parla di un impegno enorme dal punto di vista ingegneristico e degli investimenti. Questo, almeno, è quanto ha raccontato il numero uno di Ford Europa, Jim Baumbick. Il CEO di Ford, Jim Farley, non esclude che in futuro non possa arrivare, ma non vuole promettere troppo prima ancora che la nuova piattaforma sia disponibile in America.

Insomma, un approccio cauto. Ancora non è stato lanciato il primo modello e dato che questa piattaforma nasce per essere il baricentro dell’offerta di auto elettriche per il futuro, prima vedranno come va negli Stati Uniti e poi decideranno. Del resto, in Europa Ford sta continuando a stringere accordi con altre case automobilistiche per l’utilizzo di piattaforme EV di parti terze. Pensiamo ai modelli Ford Explorer e Capri che poggiano sulla piattaforma MEB o al recente accordo con Renault per due nuove EV, intesa che potrebbe riportare in vita la Ford Fiesta anche se in versione 100% elettrica.

Serve però un propria piattaforma per poter essere competitivi nei prossimi anni e questo ruolo dovrebbe avercelo la nuova Ford Universal EV Platform. Il primo modello arriverà nel 2027 e poi capiremo se tale architettura sarà portata pure nel Vecchio Continente.