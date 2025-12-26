Bentley, il nuovo SUV elettrico inizia a prendere forma

Sarà presentato nel corso del 2026. Parliamo del nuovo SUV elettrico di Bentley che per il momento è stato solamente definito come “Urban SUV“. Andrà a posizionarsi sotto la Bentayga e i test di sviluppo sono già in corso dato che abbiamo visto diverse foto spia. Come sarà questa vettura? Partendo dalle ultime immagini, alcuni designer hanno provato ad immaginarsi le forme del nuovo modello, come nel render che proponiamo.

COSA SARÀ IL NUOVO SUV ELETTRICO?

Davanti, il nuovo SUV elettrico di Bentley presenta un design che lo distinguerà dagli attuali modelli della casa automobilistica, tra cui la Bentayga. Trattandosi di un modello elettrico, non sarà necessaria una grande griglia per il raffreddamento. Ci sarà comunque una griglia chiusa, forse in tinta con la carrozzeria, le cui forme potrebbero essere ispirate a quelle del concept EXP15. I fari, invece, potrebbero presentare forme allungate simili a quelle della Mulliner Batur. Al posteriore, invece, l’Urban SUV di Bentley potrebbe presentare gruppi ottici a sviluppo orizzontale e dalle forme sottili.

Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, recenti foto spia avevano permesso di dare uno sguardo alle novità in arrivo. Stando a quanto scoperto, ci sarà tanta tecnologia con un’abbondanza di schermi che ricorda un po’ l’abitacolo della nuova Porsche Cayenne Elettrica. Dietro al volante c’è la strumentazione digitale, ma l’aspetto più interessante è l’ampio display verticale curvo del sistema infotainment. I rivestimenti e i materiali sono invece in perfetto stile Bentley per proporre lusso e raffinatezza.

MOTORI

Il nuovo SUV elettrico di Bentley poggerà sulla piattaforma PPE che supporta un’architettura a 800 V per consentire ricariche ad altissima potenza. Al riguardo di certo sappiamo solamente che potrà contare sulla possibilità di recuperare 160 km di autonomia in 7 minuti. Si dice che meccanicamente parlando possa essere strettamente correlato con la Porsche Cayenne elettrica e quindi motori e batteria potrebbe essere gli stessi. Sarà davvero così il nuovo Urban SUV di Bentley? Lo scopriremo nel corso del 2026. Non rimane, quindi, che attendere novità sullo sviluppo di questo modello.