Nuova Porsche Cayenne elettrica, tutte le versioni e i prezzi

Porsche ha pubblicato i completi listini della nuova Cayenne elettrica che aveva fatto il suo debutto alcune settimane fa. Due le versioni a listino: la Cayenne Electric e la Cayenne Turbo Electric. I prezzi partono da 108.922 euro ma per la versione top di gamma bisognerà spendere molto di più.

DUE VERSIONI, ECCO LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Ricordiamo che la nuova Porsche Cayenne elettrica è lunga 4.985 mm, larga 1.980 mm e alta 1.674 mm, con un passo di 3.023 mm. Molta attenzione è stata data allo sviluppo dell’aerodinamica dato che Porsche ha ottenuto un cx di 0,25. L’abitacolo offre davvero tanta tecnologa. Infatti, salendo a bordo troviamo il Flow Display, un pannello OLED ricurvo che si integra perfettamente nella console centrale e consente una perfetta separazione tra lo schermo e le aree di controllo delle funzioni della vettura. Ci sono poi un quadro strumenti completamente digitale con tecnologia OLED da 14,25 pollici e uno schermo opzionale da 14,9 pollici per il passeggero che potrà accedere ad una serie di funzionalità dedicate all’intrattenimento.

Due sono le versioni in cui la Porsche Cayenne elettrica è proposta. La prima, semplicemente Cayenne Electric, offre 300 kW (408 CV) in modalità di guida normale e 325 kW (442 CV), con 835 Nm di coppia motrice, quando si attiva il Launch Control. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 230 km/h. I 200 km/h si raggiungono in 18,4 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 113 kWh che permette un’autonomia WLTP di 574 – 643 km. Grazie all’architettura a 800 V, è possibile ricaricare fino a duna potenza di picco, in corrente continua di 390 kW. Da una colonnina HPC è possibile passare dal 10 all’80% della carica in 16 minuti.

C’è poi la nuova Cayenne Turbo Electric con doppio motore da 850 kW (1.156 CV) e 1.500 Nm di coppia ma solo quando è attivato il Launch Control. Questo modello accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 260 km/h. La batteria è sempre da 113 kWh, mentre l’autonomia in questo caso è di 563 – 624 km. Per quanto riguarda la ricarica, i numeri sono quelli della Cayenne Electric dato che l’accumulatore è lo stesso.

TRA GLI OPTIONAL C’È LA RICARICA WIRELESS

Come da tradizione, la lista degli optional è particolarmente lunga e può far salire di molto il costo d’acquisto del SUV elettrico. Vale la pena di notare che è possibile aggiungere anche la predisposizione per la ricarica wireless che permetterà di sfruttare il kit che sarà proposto nel corso del 2026 ad un prezzo di circa 7.000 euro.

PREZZI

Quanto costa esattamente la nuova Porsche Cayenne elettrica? Si parte da 108.922 euro per la Cayenne Electric e da 169.545 euro per la Cayenne Turbo Electric.