Una Porsche Cayenne per il protagonista di Resident Evil Requiem

Se nel 1998 l’agente di polizia Leon S. Kennedy arrivava, per il suo primo giorno di lavoro, a Raccoon City a bordo di una Jeep Wrangler, adesso che sono passati ventotto anni da quelle vicende, il veterano della lotta agli zombie ha alzato il tiro per sfuggire all’apocalisse: una bella Porsche Cayenne Turbo GT. Da pochi giorni è uscito il nuovo capolavoro survivor – horror di Capcom, Resident Evil Requiem, la nona fatica di una delle saghe videoludiche più longeve e amate del pianeta. Tra le novità spicca proprio la macchina dell’eroe di questa avventura carica di tensione.

Una scelta adrenalinica

Le prime recensioni del gioco sono molto positive e sicuramente Porsche ha fatto bene a spendere le sue carte per legarsi a un franchise di così ampio respiro. Dare al protagonista il possente maxi SUV di Zuffenhausen è una bella scelta comunicativa. Porsche stessa ha confermato questa mossa perché il design e la presenza scenica di questa macchina rispecchiano la determinazione e lo stile distintivo di Leon.

Diciamo subito che la Cayenne fa il suo ingresso in scena con una certa dirompenza, lo si capisce bene dal trailer che sta circolando in questi giorni, trasferendoci quel carico di adrenalina necessaria per immergerci in una storia misteriosa e ansiogena nella città dei morti viventi per eccellenza. “Un personaggio iconico come Leon e un veicolo potente come la Porsche Cayenne Turbo GT sono un abbinamento perfetto“, afferma Deniz Keskin, Direttore Brand Management & Partnership di Porsche AG. “Collaborare con un franchise di videogiochi amato come Resident Evil ci consente di connettere Porsche alla cultura pop globale in un modo nuovo e memorabile“.

Dal digitale al reale

La partnership nata con l’azienda giapponese va ben oltre il mondo digitale. Porsche ha realizzato una vera show car della Cayenne Turbo GT dotata di componenti aggiuntivi appositamente progettati e creati in collaborazione con Capcom. Il veicolo, nella sua originale veste da Resident Evil, ha fatto il suo debutto pubblico il 19 febbraio a Los Angeles, appena prima che il videogame venisse rilasciato a livello globale.

“Siamo davvero entusiasti di vedere questa collaborazione prendere vita non solo sullo schermo, ma anche sotto forma di una vera e propria show car“, aggiunge Keskin. “Applicare le idee del game design a un veicolo reale è stato uno sforzo impegnativo che ha richiesto una stretta collaborazione tra i team di entrambe le parti“. Insomma, non vediamo l’ora di gustarci la Porsche in questa nuova spaventosa indagine in una città maledetta.