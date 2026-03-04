Assicurazione online Verti: fino al 36% di sconto con la nuova promo
La scontistica massima si ottiene rispettando alcune condizioni, tra cui essere titolare di un'auto Dacia e avere la prima classe di merito.
Gli automobilisti che devono stipulare o rinnovare la polizza auto a marzo possono sfruttare la nuova promozione di Verti, che offre fino al 36% di sconto rispettando una serie di condizioni. L’assicurazione online spagnola sottolinea inoltre che, a prescindere dall’offerta in corsa, tutti hanno diritto al 10% di sconto web incluso nella tariffa effettuando preventivo e acquisto tramite il sito ufficiale.
Verti è un’assicurazione online economica e affidabile. Oltre ai prezzi concorrenziali, infatti, offre un’ampia lista di garanzie accessorie che consentono agli automobilisti di personalizzare al massimo la loro polizza; a questo, poi, si aggiunge l’appartenenza al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE.
La promozione di Verti
L’accesso alla scontistica massima del 36% lo si ottiene se si soddisfano i seguenti requisiti:
- Prima classe di merito
- Nuovo cliente Verti
- Auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025
- 11 anni senza sinistri
- Opzione carrozzerie convenzionate
- Aggiunta delle garanzie accessorie Incendio e furto, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria e Assistenza stradale
In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti, si può comunque usufruire di altre scontistiche in doppia cifra. Ad esempio, gli automobilisti che soddisfano i punti elencati di seguito ottengono il 30% di sconto sulla RC auto:
- Prima classe di merito da più di 1 anno
- Nessun sinistro negli ultimi 5 anni
- Guida esperta
- 40 anni
- Sposato
- Impiego
- Residente presso la città di Milano
- Massimale di 6500000/2000000
- Nuovo cliente Verti
- Acquisto polizza in un’unica rata
- Titolare di un’auto Lancia Ypsilon terza serie ibrida con immatricolazione da gennaio 2026
- Opzione carrozzerie convenzionate
- Aggiunta delle garanzie accessorie Tutela giudiziaria base, Assistenza stradale base, Infortuni del conducente con massimale di 50.000 euro, Incendio e furto
Inoltre, sia il preventivo che l’acquisto della polizza devono essere effettuati online tramite PayPal, bonifico bancario o carta di credito. Per il preventivo, infine, sono sufficienti il numero di targa del veicolo e la data di nascita del proprietario.