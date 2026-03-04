Cerca

Assicurazione online Verti: fino al 36% di sconto con la nuova promo

La scontistica massima si ottiene rispettando alcune condizioni, tra cui essere titolare di un'auto Dacia e avere la prima classe di merito.

Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 4 mar 2026

Gli automobilisti che devono stipulare o rinnovare la polizza auto a marzo possono sfruttare la nuova promozione di Verti, che offre fino al 36% di sconto rispettando una serie di condizioni. L’assicurazione online spagnola sottolinea inoltre che, a prescindere dall’offerta in corsa, tutti hanno diritto al 10% di sconto web incluso nella tariffa effettuando preventivo e acquisto tramite il sito ufficiale.

Verti è un’assicurazione online economica e affidabile. Oltre ai prezzi concorrenziali, infatti, offre un’ampia lista di garanzie accessorie che consentono agli automobilisti di personalizzare al massimo la loro polizza; a questo, poi, si aggiunge l’appartenenza al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE.

La promozione di Verti

L’accesso alla scontistica massima del 36% lo si ottiene se si soddisfano i seguenti requisiti:

  • Prima classe di merito
  • Nuovo cliente Verti
  • Auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025
  • 11 anni senza sinistri
  • Opzione carrozzerie convenzionate
  • Aggiunta delle garanzie accessorie Incendio e furto, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria e Assistenza stradale

In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti, si può comunque usufruire di altre scontistiche in doppia cifra. Ad esempio, gli automobilisti che soddisfano i punti elencati di seguito ottengono il 30% di sconto sulla RC auto:

  • Prima classe di merito da più di 1 anno
  • Nessun sinistro negli ultimi 5 anni
  • Guida esperta
  • 40 anni
  • Sposato
  • Impiego
  • Residente presso la città di Milano
  • Massimale di 6500000/2000000
  • Nuovo cliente Verti
  • Acquisto polizza in un’unica rata
  • Titolare di un’auto Lancia Ypsilon terza serie ibrida con immatricolazione da gennaio 2026
  • Opzione carrozzerie convenzionate
  • Aggiunta delle garanzie accessorie Tutela giudiziaria base, Assistenza stradale base, Infortuni del conducente con massimale di 50.000 euro, Incendio e furto

Inoltre, sia il preventivo che l’acquisto della polizza devono essere effettuati online tramite PayPal, bonifico bancario o carta di credito. Per il preventivo, infine, sono sufficienti il numero di targa del veicolo e la data di nascita del proprietario.

