Assicurazione online Verti: fino al 36% di sconto con la nuova promo

Gli automobilisti che devono stipulare o rinnovare la polizza auto a marzo possono sfruttare la nuova promozione di Verti, che offre fino al 36% di sconto rispettando una serie di condizioni. L’assicurazione online spagnola sottolinea inoltre che, a prescindere dall’offerta in corsa, tutti hanno diritto al 10% di sconto web incluso nella tariffa effettuando preventivo e acquisto tramite il sito ufficiale.

Verti è un’assicurazione online economica e affidabile. Oltre ai prezzi concorrenziali, infatti, offre un’ampia lista di garanzie accessorie che consentono agli automobilisti di personalizzare al massimo la loro polizza; a questo, poi, si aggiunge l’appartenenza al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE.

La promozione di Verti

L’accesso alla scontistica massima del 36% lo si ottiene se si soddisfano i seguenti requisiti:

Prima classe di merito

Nuovo cliente Verti

Auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025

11 anni senza sinistri

Opzione carrozzerie convenzionate

Aggiunta delle garanzie accessorie Incendio e furto, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria e Assistenza stradale

In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti, si può comunque usufruire di altre scontistiche in doppia cifra. Ad esempio, gli automobilisti che soddisfano i punti elencati di seguito ottengono il 30% di sconto sulla RC auto:

Prima classe di merito da più di 1 anno

Nessun sinistro negli ultimi 5 anni

Guida esperta

40 anni

Sposato

Impiego

Residente presso la città di Milano

Massimale di 6500000/2000000

Nuovo cliente Verti

Acquisto polizza in un’unica rata

Titolare di un’auto Lancia Ypsilon terza serie ibrida con immatricolazione da gennaio 2026

Opzione carrozzerie convenzionate

Aggiunta delle garanzie accessorie Tutela giudiziaria base, Assistenza stradale base, Infortuni del conducente con massimale di 50.000 euro, Incendio e furto

Inoltre, sia il preventivo che l’acquisto della polizza devono essere effettuati online tramite PayPal, bonifico bancario o carta di credito. Per il preventivo, infine, sono sufficienti il numero di targa del veicolo e la data di nascita del proprietario.