ACH145 Mercedes-Benz Edition: nuova collaborazione tra Airbus e la Casa della Stella

In occasione di un evento esclusivo a San Paolo, città che vanta una altissima concentrazione di elicotteri privati, Airbus e Mercedes-Benz hanno svelato il nuovo ACH145 Mercedes-Benz Edition. Questo elicottero segna un nuovo capitolo nell’ambito di una collaborazione nata nel 2010, con la precedente edizione Mercedes-Benz Style che è stata prodotta in 26 esemplari consegnati in tutto il mondo.

Frederic Lemos, Head of Airbus Corporate Helicopters, ha dichiarato:

Con il rinnovo di una collaborazione di design di grande successo, ACH e Mercedes-Benz hanno saputo fondere il DNA di due icone: la versatilità e la robustezza dell’ACH145 e il carisma distintivo di Mercedes-Benz. Oggi, i clienti più esigenti possono vivere un’esperienza di viaggio che offre i livelli di confort e di stile Mercedes-Benz, su strada come in volo.

Stile Sensual Purity di Mercedes

Il rinnovo dell’accordo tra i due costruttori nel 2021 ha portato a una ancora maggiore integrazione della filosofia stilistica di Mercedes-Benz. Il design del nuovo elicottero abbraccia infatti il linguaggio “Sensual Purity”, tipico della Stella di Stoccarda, per offrire ai passeggeri del nuovo ACH145 Mercedes-Benz Edition un’esperienza di volo unica, all’insegna della personalizzazione. I clienti possono optare tra sei diversi concept di design per gli interni, con la possibilità di scegliere tra configurazioni da quattro a otto posti.

Tecnologia e comfort di volo

Oltre al sofisticato allestimento Mercedes-Benz, l’ACH145 Mercedes-Benz Edition si caratterizza per la tecnologia evoluta. La base meccanica è infatti l’ultima versione dell’H145 con il suo innovativo rotore a cinque pale, in grado di garantire un’esperienza di volo più fluida e un carico utile maggiore di 150 kg. Molto curata l’insonorizzazione, che ha permesso di ridurre la rumorosità a bordo. La velocità di crociera è di 137 nodi e l’autonomia di volo è di quattro ore. Il prezzo non è stato comunicato, ma le stime parlano di circa 10 milioni di euro.