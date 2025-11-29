Airbus ferma oltre 6.000 aerei A320 in tutto il mondo: problemi ai comandi in caso di tempeste solari

Airbus ha predisposto un intervento urgente su oltre 6.000 aerei della famiglia A320 che comporterà nella maggior parte dei casi un intervento software per risolvere una problematica che in alcuni scenari molto particolari potrebbe comportare rischi di sicurezza. In breve, Airbus ha scoperto che forti radiazioni solari possono interferire sul coretto funzionamento dei sistemi di controllo di volo.

COS’È SUCCESSO?

Bisogna tornare alla fine di ottobre quando un Airbus A320 della compagnia aere JetBlue in volo tra Messico e Stati Uniti, durante la fase di crociera, cioè durante la fase di volo con il pilota automatico attivato, ha perso improvvisamente e bruscamente quota per alcuni secondi prima di risalire. Il Comandante è stato costretto poi ad atterrare a Tampa, in Florida. Il comportamento improvviso e anomalo dell’aereo ha causato 15 feriti a bordo. Ricordiamo che la serie Airbus A320 è dotata di comandi fly-by-wire: i movimenti fisici del pilota vengono trasmessi tramite computer che, a loro volta, regolano le superfici di controllo dell’aereo.

Come racconta La Repubblica, l’indagine si è concentrata sui computer che controllano il movimento di coda e ali (ELAC, cioè Elevator Aileron Computers) perché è stato scoperto che hanno mandato l’ordine all’aereo di abbassare il muso senza che nessuno lo avesse chiesto. Una volta sostituiti, l’aereo è tornato normalmente in servizio dopo gli opportuni test di funzionamento. Analisi più approfondite sugli elementi rimossi non hanno però evidenziato guasti. Invece, è stato scoperto che il computer ha ordinato all’aereo di scendere di quota perché condizionato da un “forte irraggiamento solare". Insomma, Airbus ha scoperto che intense tempeste solari potrebbero causare la perdita di controllo degli aerei Airbus della serie A320, inclusi gli A319, A320 e A321. Per questo, è necessario intervenire immediatamente per correggere questo problema che potenzialmente è estremamente pericoloso.

BASTA UN INTERVENTO SOFTWARE

In una nota stampa, Airbus fa sapere che dopo aver rilevato ed individuato il problema ha collaborato proattivamente con le autorità aeronautiche per richiedere agli operatori di adottare misure precauzionali immediate per garantire la sicurezza della flotta. Airbus si scusa anche per il disagio dato che la risoluzione del problema comporterà dei fermi operativi che arrivano in un momento in cui il traffico aereo sta aumentando con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie.

Fortunatamente, la risoluzione del problema è relativamente semplice e richiede solamente poche ore. Basterà infatti un intervento software nella maggior parte dei casi, reinstallando una precedente versione che non presenterebbe questa problematica. Solo per una parte degli aerei interessati dalla criticità, saranno necessarie alcune modifiche hardware con la sostituzione di una serie di computer. In questo caso, però, i tempi di intervento si allungheranno e si parla di alcune settimane.