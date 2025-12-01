Caro voli a Natale, impennata dei prezzi. Il Codacons attacca: aumenti ingiustificati

Natale e Capodanno si tanno avvicinando e puntuale emerge anche i problema del caro voli con rincari molto pesanti che durante queste festività possono raggiungere il 900%. Lo denuncia il Codacons che sul caro voli per le festività natalizie ha presentato una nuova segnalazione ad Antitrust, Ministero dei Trasporti ed Enac.

IMPENNATA INGIUSTIFICATA DEI PREZZI DEI VOLI

L’associazione entra più nello specifico e racconta che chi in questi giorni sta acquistando voli per il periodo di Natale diretti dalle città del nord Italia ai principali scali di Sicilia e Sardegna, deve fare i conti con prezzi ben al di sopra della media. Stando a quanto rilevato, effettuando un confronto con le tariffe minime applicate dalle compagnie aeree per la data del 23 dicembre, si scopre che il volo Milano-Palermo parte da 170 euro, cioè ben il 900% in più rispetto alla spesa minima di 17 euro che serve per affrontare la stessa tratta ma volando martedì 13 gennaio. Altro esempio, da Milano a Catania il biglietto del 23 dicembre costa 178 euro, il 790% in più rispetto ai 20 euro del 13 gennaio.

Rincaro del 758% per il prezzo della tratta Roma-Catania nelle stesse date (da 17 a 146 euro), +616% quello della Roma-Palermo (da 18 a 129 euro), mentre sale del +350% la tariffa del volo Milano-Cagliari (da 18 a 81 euro). Rincari più “contenuti” se si vola da Roma a Cagliari: in questo caso l’aumento del biglietto rispetto alle tariffe di gennaio è del +182%. Insomma, aumenti evidenti che vanno a pesare come macigni sulle tasche di chi si vuole mettere in viaggio in questo periodo. Secondo il Codacons, a parità di servizio le tariffe aeree sotto le festività registrano un’impennata giudicata del tutto ingiustificata.

Proprio per tale motivo, è stata inviata la segnalazione ad Antitrust, Ministero dei Trasporti ed Enac, chiedendo un intervento urgente a favore dei cittadini che ogni anno devono sottostare al salasso natalizio nel settore del trasporto aereo.