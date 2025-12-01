Elon Musk ribadisce: no, Tesla non farà moto elettriche

Tesla farà in futuro moto elettriche? No e a ribadirlo ancora una volta ci ha pensato direttamente Elon Musk. In passato si era parlato più volte di questa possibilità con molti sostenitori di Tesla che speravano che l’azienda volesse intraprendere un progetto simile. Ma allora come oggi, Musk ha ribadito il suo no. Già perché ciclicamente si torna a parlare delle moto elettriche di Tesla con il numero uno dell’azienda che ogni volta nega questa possibilità.

NIENTE MOTO ELETTRICHE TESLA

Cos’è successo questa volta? Un utente di X (ex Twitter), ha pubblicato un video realizzato con l’intelligenza artificiale con protagonista il CEO di Tesla in cui si vede Musk presentare una sorta di monoruota elettrico. Pare che questo filmato abbia riscosso molto successo tanto che ha ricevuto un commento direttamente da Elon Musk che conferma ancora una volta che una motocicletta Tesla non verrà mai realizzata perché non possono rendere le moto sicure. Il tema della sicurezza delle moto è molto caro a Musk per il semplice motivo che a 17 anni ebbe un incidente contro un camion, rischiando di morire. Insomma, per quanto tecnologicamente parlando Tesla potrebbe realizzare moto elettriche magari con un partner del settore delle 2 ruote, Musk è categorico chiudendo ogni possibile porta.

Never happening, as we can’t make motorcycles safe. For @CommunityNotes, my near death experience was on a road bike. Dirt bikes are safe if you ride carefully, as you can’t be smashed by a truck. — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2025

In realtà, un minuscolo spiraglio rimane aperto nel senso che il numero uno di Tesla afferma che invece le moto da cross elettriche possono essere più sicure se guidate con prudenza perché non rischiano di poter avere un incidente con i camion visto i percorsi su cui possono essere utilizzate. Un mezzo del genere sarebbe perfetto per essere abbinato al Cybertruck sebbene sembra praticamente impossibile che alla fine Elon Musk cambi idea anche solamente per le moto da cross. Quello di Tesla quindi è un no categorico alle moto, un no che non ha mai vacillato nel corso del tempo, nonostante le richieste degli utenti Tesla nel realizzare una due ruote elettrica.