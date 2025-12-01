Jeep 2025, la completa gamma italiana: modelli e prezzi

Jeep sta portando avanti un aggiornamento della sua gamma di vetture. In Italia, la casa automobilistica si sta godendo il successo della Avenger, non solo il SUV più venduto in assoluto sul nostro mercato ma pure uno dei modelli in assoluto più venduti. Da poco è arrivata sul mercato la nuova Jeep Compass, un SUV che cambia profondamente rispetto alla passata generazione. Nuova piattaforma e motori ibridi e 100% elettrici. La Renegade sta invece uscendo di scena senza un’erede diretta, con la produzione che è oramai terminata, mentre la Wrangler continua ad essere una certezza. Il prossimo anno arriveranno diverse novità ma intanto andiamo a vedere quali sono i principali modelli che la casa automobilistica commercializza in Italia.

JEEP AVENGER

Una vera e propria best seller, la Jeep Avener è un B-SUV offerto con motorizzazioni endotermiche, ibride ed elettriche. Innanzitutto, Avenger è proposta in versione benzina con il solito PureTech di 1,2 litri di cilindrata 3 cilindri nella versione da 100 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. C’è poi la e-Hybrid (Mild Hybrid) che combina un motore PureTech da 100 CV con un propulsore elettrico da 29 CV integrato in una trasmissione automatica a doppia frizione a sei rapporti. Potenza massima di sistema pari a 110 CV.

Sempre con tecnologia Mild Hybrid c’è la versione 4xe con trazione integrale caratterizzata da un powertrain composto da un PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV a cui non è solamente abbinato un solo motore elettrico da 29 CV integrato all’interno del cambio automatico doppia frizione a sei marce. Infatti, troviamo anche una seconda unità elettrica da 29 CV sull’asse posteriore. In questo modo è possibile disporre delle 4×4. Potenza massima di sistema 145 CV. Al top di gamma il modello 100% elettrico: motore da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh per un’autonomia poco superiore ai 400 km secondo il ciclo WLTP. I prezzi? La gamma della Jeep Avenger parte da 25.200 euro per il modello a benzina. Per l’ibrida ci vogliono almeno 27.200 euro e per l’elettrica 39.400 euro.

NUOVA JEEP COMPASS

Il SUV è stato completamente rinnovato. Poggia adesso sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis e offre all’interno dell’abitacolo anche più tecnologia oltre che un maggiore comfort. Per quanto riguarda i motori, il SUV si potrà scegliere in versioni Mild Hybrid e 100% elettriche. Nel dettaglio, abbiamo con 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti al cui interno c’è un’unità elettrica da 29 CV. La potenza di sistema arriva a 145 CV. In alterativa per la nuova Jeep Compass c’è il modello 100% elettrico con un singolo motore da 213 CV alimentato da una batteria con una capacità di 74 kWh per una percorrenza di 500 km WLTP. Più avanti arriverà anche la Plug-in. Prezzi? Da 39.900 euro le e-Hybrid e da 47.900 euro la 100% elettrica.

JEEP RENEGADE

Jeep Renegade sta per uscire di scena visto che la produzione è terminata. Da quello che sappiamo, al momento non è prevista un’erede diretta. Questo SUV si può comunque ancora acquistare ma solo nelle versioni ibride. Nello specifico, si potrà avere con la motorizzazione e-Hybrid (Mild Hybrid) da 130 CV e in quella Plug-in 4xe da 240 CV. La versione PHEV è proposta con la trazione integrale ed è in grado di offrire, in modalità solamente elettrica, una percorrenza di poco meno di 40 km. Cambio automatico a 7 marce per la Mild Hybrid e a 6 rapporti per la Plug-in. Quanto costa Jeep Renegade in Italia? Si parte da 35.600 euro per la e-Hybrid e da 45.600 euro per la Plug-in.

JEEP WRANGLER

Una vera certezza quando si parla di fuoristrada. Wrangler misura quasi 4,9 metri di lunghezza ed è molto apprezzato per le sue doti in off-road. In Italia è commercializzato con motorizzazioni a benzina e ibride Plug-in. Partiamo dalla versione Plug-in 4xe che può contare su di un powertrain composto da un 4 cilindri turbo di 2 litri di cilindrata abbinato a 2 unità elettriche. A disposizione ci sono 380 CV e 637 Nm di coppia che permettono a questo veicolo di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. Presente una batteria da 17 kWh che permette di arrivare a disporre di un’autonomia in solo elettrico fino a 50 km. Il powertrain è abbinato alla trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce.

In alternativa, c’è il modello equipaggiato con un 4 cilindri turbo benzina da 272 CV abbinato ad un cambio automatico a 8 marce. I prezzi? In Italia si parte da 71.500 euro per la Wrangler a benzina e 85.500 euro per l’ibrida Plug-in.

JEEP GRAND CHEROKEE 4XE

Rimane ancora a listino la Jeep Grand Cherokee, un SUV di quasi 5 metri di lunghezza proposto unicamente con la motorizzazione ibrida Plug-in 4xe. Sotto al cofano troviamo un 4 cilindri di 2 litri abbinato ad un’unità elettrica. Complessivamente, a disposizione ci sono 380 CV che permettono di raggiungere una velocità massima di 210 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 17,3 kWh che permette di arrivare a percorrere in modalità elettrica poco meno di 50 km secondo il ciclo WLTP.

Quanto costa Jeep Grand Cherokee in Italia? Il listino parte da 93.000 euro ma si possono arrivare a superare facilmente i 100.000 euro scegliendo la versione top di gamma Summit Reserve.