Offerta Jaecoo 5 benzina: da 179 euro al mese con finanziamento | TAN 5,95% – TAEG 7,19%

Jaecoo 5 è da poco arrivata sul mercato italiano. Il SUV con una lunghezza di poco meno di 4,4 metri è proposto al momento con una motorizzazione benzina oppure 100% elettrica e nel 2026 sarà anche Full Hybrid per poter accontentare un po’ tutte le esigenze della clientela. Jaecoo 5 rappresenta il modello entry level della gamma del marchio del Gruppo Chery che assieme ad Omoda sta crescendo molto in Italia. Proprio la versione a benzina, la più interessante per il nostro mercato, è protagonista di un’offerta valida per tutto il mese di dicembre che prevede il finanziamento ma solo in caso di permuta o di rottamazione di una vecchia vettura.

JAECOO 5 A BENZINA: CARATTERISTICHE

Ricordiamo che Jaecoo 5 misura 4.380 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.650 mm altezza, con un passo di 2.620 mm. Sotto al cofano troviamo un motore benzina quattro cilindri 1.6 TGDi da 147 CV e 275 Nm, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. La trazione è anteriore. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi e velocità massima di 190 km/h.

L’OFFERTA: SCONTO, INTERESSI E RATE

La versione protagonista della promozione è la Jaecoo 5 benzina in allestimento Pure la cui dotazione di serie è già interessante visto che propone, tra le altre cose, sistema infotainment con schermo da 13,2 pollici, cruscotto digitale da 8,8 pollici, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto wireless, retrocamera, prese USB-C e USB-A, predisposizione gancio traino, Keyless Entry ed Engine Start e 17 sistemi ADAS, come i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il controllo adattivo della velocità, per una guida assistita di livello 2. Prezzo di listino pari a 27.500 euro.

Con permuta o rottamazione e finanziamento, il SUV si potrà avere a 24.500 euro. Con anticipo di 5.570 euro si potrà mettere la nuova Jaecoo 5 benzina nel garage di casa con rate da 179 euro al mese.

Prezzo promo: 24.500 euro

Anticipo di 5.570 euro

35 rate mensili di 179 euro

Maxi Rata 16.342 euro

TAN fisso 5,95% – TAEG 7,19%

Queste le complete condizioni economiche per il finanziamento.