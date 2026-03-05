Jaecoo punta sull’ibrido, in Italia i SUV Super Hybrid. Prezzi da 28.900 euro

I brand cinesi stanno cambiando strategia in Europa. Dopo le prime ondate di modelli prevalentemente elettrici, Omoda & Jaecoo consolida la propria presenza nel mercato italiano (dove ha già registrato un record di vendita) puntando sull’ibrido, con tre SUV pronti al debutto commerciale a marzo. Sono Jaecoo 5, Jaecoo 7 e Jaecoo 8 e coprono tre segmenti diversi e condividono una piattaforma tecnologica comune chiamata Super Hybrid System.

Una tecnologia, due declinazioni

Il sistema Super Hybrid System (SHS) si presenta in due varianti. Su Jaecoo 5 e Jaecoo 7 viene adottata la configurazione Full Hybrid, denominata SHS-H, che combina un motore benzina 1.5 TGDi con un doppio motore elettrico per una potenza complessiva che raggiunge i 224 CV. L’autonomia totale dichiarata supera i 900 km, con consumi nel ciclo combinato che si attestano su 5,3 litri per 100 km nel caso del Jaecoo 5.

Jaecoo 8 adotta invece la variante plug-in, denominata SHS-P, con un’architettura più complessa. Al motore termico 1.5 TGDi da 143 CV si affiancano tre motori elettrici, due anteriori e uno posteriore, per una potenza complessiva che arriva a 428 CV e una coppia totale di 580 Nm. La batteria LFP da 34,46 kWh garantisce fino a 134 km di autonomia in modalità elettrica pura, mentre l’autonomia totale supera i 1.100 km. Lo scatto da 0 a 100 km/h si ferma a 5,8 secondi, con consumi combinati ponderati dichiarati di 2,1 litri per 100 km.

Prezzi e dotazioni

Jaecoo 5 SHS-H apre la gamma con un prezzo che parte da 28.900 euro nella versione Pure e sale a 31.900 euro nell’allestimento Exclusive. Jaecoo 7 SHS-H si posiziona tra 33.900 euro e 36.900 euro. Al vertice c’è Jaecoo 8 SHS-P, proposta in un unico allestimento Exclusive AWD a sette posti al prezzo di 53.900 euro.

La dotazione di serie è generosa su tutti i modelli. Jaecoo 8 include cerchi da 20”, interni in pelle Nappa, sedili anteriori ventilati riscaldati e con funzione massaggio, tetto panoramico, head-up display con realtà aumentata, impianto audio Sony con 14 altoparlanti e telecamera a 540° con funzione trasparenza. Il sistema di assistenza alla guida comprende cruise control adattivo, mantenimento attivo di corsia, monitoraggio angolo cieco, Traffic Jam Assist e chiamata di emergenza eCall, tra gli altri.

Finanziamenti e garanzia

Per il lancio Omoda & Jaecoo propone formule finanziarie con TAN fisso al 6,95%.

Jaecoo 5 SHS-H Pure – 159 euro al mese, anticipo 5.664 euro, maxi rata finale 16.296 euro su 35 rate

Jaecoo 7 SHS-H Pure – 179 euro al mese, anticipo 6.792 euro, maxi rata finale 18.598 euro su 35 rate

Jaecoo 8 SHS-P – 369 euro al mese, anticipo 11.329 euro, maxi rata finale 30.862 euro su 35 rate

Su tutta la gamma la garanzia è di 7 anni o 150.000 km, senza limite di percorrenza per i primi tre anni. I componenti del sistema elettrico e ibrido (compresi motori di trazione, batterie e unità di controllo) sono coperti da 8 anni o 160.000 km.