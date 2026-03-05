CUPRA Born, il restyling della compatta BEV: 600 km di autonomia

Per CUPRA Born è già il momento di scrivere un nuovo capitolo. Per la più compatta delle vetture dalla gamma iberica è arrivato un sostanzioso restyling che affina il design e aggiunge dotazioni fondamentali per rivaleggiare in un mercato competitivo, nel quale i rivali affiorano a ogni angolo. Inoltre, per vincere la partita delle elettriche, la nuova Born VZ sfoggia addirittura in un’autonomia di 600 chilometri. Una soglia determinante per scacciare la paura a chi soffre di ansia da ricarica.

Come cambia il design

La seduzione della nuova Born inizia dal suo sguardo. Il frontale, caratterizzato dal celebre “muso a squalo", ospita ora nuovi fari Matrix LED triangolari che creano una firma luminosa distintiva. Ogni dettaglio esterno, dalle prese d’aria aerodinamiche alla nuova griglia centrale con finiture color rame, è stato concepito per trasmettere nell’osservatore un senso di prestazioni assoluto.

Nella parte posteriore, la Born sottolinea ancora di più il legame con la sua Casa madre grazie al logo ben visibile integrato e illuminato in 3D, protagonista di una coreografia che accoglie il conducente ancor prima di salire a bordo. Il pacchetto viene completato da cerchi in lega fino a 20’’ e da una palette cromatica che introduce la profonda tonalità Timanfaya Grey.

Un salto nell’abitacolo

Varcata la soglia dell’abitacolo si fa capolino in un interno che trasuda qualità. La nuova Born, infatti, eleva l’esperienza digitale ponendo al centro della plancia un imponente schermo per l’infotainment da 12,9’’ animato da un nuovo sistema operativo basato su Android. Poi, il resto viene svolto dal CUPRA Virtual Cockpit che cresce fino a 10,25’’ e una leggibilità immediata di tutte le informazioni di guida.

Tuttavia, in questo mare di tecnologia digitale, CUPRA non dimentica l’ergonomia: il volante è stato ridisegnato per ospitare comandi fisici, migliorando la precisione e il feeling durante la guida sportiva. Inoltre, non viene sacrificata neppure la parte legata alla sostenibilità, infatti a bordo si notano materiali ecosostenibili, come il filato SEAQUAL Yarn ricavato dalle plastiche marine per i sedili e il poliestere riciclato per i rivestimenti in tessuto Dinamica.

Potenza e autonomia

Sotto una silhouette dinamica, si possono trovare tre diverse configurazioni di potenza per il powertrain:

VZ : da 326 CV (240 kW) e coppia di 545 Nm. Lo 0-100 km/h viene coperto in soli 5,6 secondi , garantendo al contempo un’autonomia elettrica che sfiora i 600 km ;

: da e coppia di 545 Nm. Lo 0-100 km/h viene coperto in soli , garantendo al contempo un’autonomia elettrica che sfiora i ; Impulse+ 231 : da 231 CV (170 kW) con autonomia di 600 km circa;

: da 231 CV (170 kW) con autonomia di 600 km circa; Impulse+ 190: da 190 CV (140 kW) con autonomia di 450 km circa.

Due le capacità di batteria (79 e 58 kWh), e ricarica in 11 kW (CA) e 185 kW (CC). In quest’ultimo caso per un pieno di energia ci vogliono circa 26 – 30 minuti.

Versatilità intelligente

La nuova Born dimostra di avere anche una spiccata versatilità. Grazie alla funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), l’auto si trasforma in una batteria mobile capace di alimentare dispositivi esterni come laptop o e-bike. Il comfort acustico, inoltre, è affidato alla tecnologia Sennheiser con sistema Contrabass per bassi profondi, mentre la sicurezza raggiunge nuovi vertici con il Travel Assist 3.0, capace di interagire con il cloud per anticipare curve, dossi e segnali stradali.

Progettata a Barcellona e destinata alle linee di produzione di Zwickau, in Germania, la nuova CUPRA Born inizierà il suo viaggio industriale nel secondo trimestre del 2026, pronta per il lancio commerciale previsto per l’estate 2026.