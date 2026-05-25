La BMW iX3 avrà una nuova rivale: la Cupra Tindaya si farà

Il Gruppo Volkswagen ha trovato nuova linfa nel brand Cupra. La Tindaya aveva già lasciato a bocca aperta al Salone dell’Auto di Monaco lo scorso anno, riprendendo il nome dal monte con vulcano sacro dell’isola di Fuerteventura. Il crossover con proporzioni imponenti e con idee stilistiche innovative ha convinto tutti e farà parte del piano strategico di serie della Casa spagnola.

L’obiettivo di Cupra è spingersi oltre le linee degli attuali crossover con un approccio innovativo. Il prototipo svelato lo scorso anno aprirà la strada al nuovo linguaggio stilistico del marchio. Allo scopo di mettere al centro il guidatore su una scala diversa è stato previsto l’arrivo di una nuova ammiraglia, posizionata idealmente sopra Tavascan e Terramar.

Obiettivo ambizioso

L’azienda automobilistica iberica, fondata nel 2018 come filiale produttrice di automobili sportive e ad alte prestazioni della Seat, vuole competere con le regine tedesche: Audi Q5, BMW iX3 e Mercedes GLC. Cupra sta continuando il suo percorso di avvicinamento al green con una gamma che sarà sempre più incentrata su EV.

Con il crossover futuristico Cupra dovrebbe puntare su dimensioni e stile da SUV premium. La Tindaya verrebbe costruita sulla nuova piattaforma SSP destinata ai veicoli zero emissioni, che sarà sfruttata per prima da Audi. L’opportunità di offrire performance di spessore con alti livelli di efficienza sembra un obiettivo percorribile con il nuovo modello.

Tindaya, lunga 4,72 metri, sarà il top di gamma di un brand che non smette di stupire. L’amministratore delegato di Seat-Cupra, Markus Haupt, ha rivelato ad Autocar che designer e ingegneri stanno lavorando alla versione definitiva della vettura. Il numero uno del marchio spagnolo ha commentato:

Sembra fantastica, perché non dovremmo costruire la Tindaya? Stiamo effettivamente valutando i nostri piani per la costruzione della Tindaya, ma posso promettere una cosa: quest’auto vedrà le strade tra qualche anno.

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Quanto costerà?

Tindaya avrà un prezzo intorno ai 70.000 euro, il che le consentirà di sfidare persino le innovative Genesis GV70 e la Lexus RZ. Potrebbe rinunciare al rivoluzionario propulsore range extender da 489 CV che si diceva caratterizzasse il concept. “Maquali motorizzazioni avremo alla fine? È una decisione che non abbiamo ancora preso e vogliamo rimanere flessibili il più a lungo possibile, perché quando l’auto arriverà sul mercato, dovremo assicurarci che abbia le motorizzazioni giuste per i nostri mercati e per i nostri clienti”, ha analizzato Markus Haupt.

Cupra studierà bene l’evolversi di car market europeo sempre meno orientato al full electric. Sebbene la Tindaya entrerà in un segmento ricco di alternative potrebbe avere un ruolo di primo piano anche sul mercato globale se riuscisse a sfruttare il suo carattere audace e dirompente anche in futuro.

“Non vogliamo essere un marchio mainstream. Credo che la formula del successo di Cupra stia nell’essere diversi, nel rivolgersi a clienti che desiderano qualcosa di differente, non un’auto tradizionale. Questa è la sfida che ci troviamo ad affrontare: come mantenere il marchio come un’azienda innovativa, in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca qualcosa di diverso anche nei prossimi anni”, ha concluso l’amministratore delegato del brand spagnolo.