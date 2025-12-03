Nuova Mercedes GLC elettrica, si lavora sulla versione a 7 posti | Foto spia

La nuova Mercedes GLC elettrica ha fatto il suo debutto al Salone di Monaco. Il nuovo SUV che introduce diverse novità stilistiche e tecniche è proposto in versione a 5 posti. A quanto pare, in futuro potrebbe arrivare una versione più grande con spazio fino a 7 passeggeri. Infatti, è stato fotografato su strada un muletto di quella che sembra essere la versione con 3 file dei sedili della nuova GLC elettrica.

PER LA CINA?

Il muletto appare ovviamente camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria. Tuttavia, si può notare che la parte frontale presenta un design che sembra ricalcare quello della GLC elettrica che abbiamo imparato a conoscere. Possiamo poi osservare una linea del tetto più lunga e piatta, portiere posteriori dalle diverse forme e un posteriore allungato e con una forma differente. Modifiche che sarebbero funzionali ad offrire maggiore spazio all’interno dell’abitacolo in modo tale da poter ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Le foto spia mostrano questo modello vicino alla nuova GLC elettrica e quindi è possibile notare ancora di più le differenze, soprattutto quelle delle dimensioni.

Non ci sono immagini dell’abitacolo ma, disponibilità delle 3 file a parte, la struttura dovrebbe rimanere quello della nuova GLC, con la possibilità di poter disporre dell’avanzato sistema MBUX Hyperscreen che mette a disposizione un pannello da ben 39,1 pollici che domina la plancia della vettura. Ci sarà da capire ovviamente quali powertrain Mercedes sceglierà di offrire con la versione a 7 posti della GLC elettrica. Al momento, il SUV è proposto con un doppio motore da 490 CV ma già sappiamo che arriveranno ulteriori versioni.

Dove sarà commercializzata la versione a 7 posti della nuova GLC elettrica? Sicuramente un modello simile avrebbe molto senso da proporre sul mercato cinese dove i maxi SUV a 7 posti piacciono. Potrebbe avere senso forse anche sul mercato americano. Difficile, invece, che la GLC elettrica a 7 posti possa essere messa in vendita in Europa. Non rimane che attendere novità per capire meglio come sarà questo modello e dove sarà venduto.