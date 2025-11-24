Mercedes GLC festeggia un nuovo traguardo in Italia: 100.000 unità vendute

Mercedes GLC è da sempre una vera best seller della casa automobilistica nel nostro Paese. Il SUV ha appena raggiunto un importante traguardo, quello delle 100.000 unità vendute in Italia. Solo nel 2025, ne sono già state vendute 11.505 unità. Su questo risultato, si è così espresso Marco Terrusi, Head of Sales Cars Mercedes Italia:

GLC rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i nostri clienti e il traguardo delle 100.000 unità vendute in 17 anni sottolinea la grande attenzione verso un modello che sintetizza il meglio della nostra offerta, da tutti i punti di vista. Il fatto stesso di poter contare su una gamma così ampia e diversificata di motorizzazioni ci permette di coprire le più diverse esigenze dei clienti, non solo sul canale dei privati, ma anche in quello delle company car dove oggi, poter contare sulla preziosa unicità del Diesel Plug-In, rappresenta un ulteriore valore aggiunto. Grazie, infatti, all’entrata in vigore delle norme fiscali che modificano la tassazione sulle auto aziendali, agendo sulle aliquote dei fringe benefit, i numerosi vantaggi offerti da questa motorizzazione sono ancora più evidenti e concreti.

UN MODELLO DI SUCCESSO

Mercedes GLC è un SUV proposto anche in versione Coupé per accontentare chi cerca una maggiore sportività. Modello che è venduto sul mercato con motorizzazioni benzina e diesel. Una gamma di propulsori, interamente elettrificata, con potenze di sistema che partono da 186 CV e si spingono fino a 680 CV nelle versioni firmate Mercedes-AMG. Inoltre, Mercedes GLC è proposta pure con powertrain ibridi Plug-in, anche con motore diesel, in grado di offrire autonomie in modalità 100% elettrica che sfiorano i 130 km.

ADESSO ANCHE ELETTRICA

Da poco è arrivata sul mercato anche un’ulteriore versione del SUV. Si tratta infatti della nuova Mercedes GLC elettrica che è stata portata al debutto al Salone di Monaco. Tante le novità introdotte, sia stilistiche, con il design della nuova griglia e sia tecniche con tutte le innovazioni sviluppate da Mercedes per le sue nuove BEV.