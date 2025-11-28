Mercedes GLC, non solo elettrica: si lavora al restyling del modello endotermico | Foto spia

In arrivo un restyling per la Mercedes GLC. Ovviamente non stiamo parlando del modello elettrico fresco presentazione ma di quello endotermico che ben conosciamo. La casa automobilistica aveva già fatto sapere che con il lancio del SUV elettrico, la versione con motori endotermici sarebbe rimasta presente in gamma ulteriormente aggiornata. I test sul nuovo modello sono in corso e sono già arrivate foto spia che mostrano su strada il restyling della GLC che continuerà ad essere proposta anche in versione SUV Coupé.

COSA CAMBIA?

Le immagini mostrano che il camuffamento è concentrato all’anteriore dove quindi troveremo le principali novità stilistiche. Nonostante le pellicole, possiamo subito osservare la presenza di nuovi fari dotati della firma luminosa a stella che oramai è un segno distintivo di tutti i nuovi modelli della casa automobilistica. Anche griglia e paraurti sono stati ritoccati. La nuova Mercedes GLC potrà quindi disporre di un frontale ridisegnato che contribuirà a dare una rifrescata al look del SUV tedesco. Al posteriore non si vedono particolari novità. Tuttavia, non è detto che alla fine Mercedes non apporti alcuni cambiamenti, come ai gruppi ottici, riproponendo sempre la firma luminosa a stella. Sicuramente delle novità di design della GLC restyling ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi dato che al debutto dovrebbe mancare ancora diverso tempo. Si parla infatti del 2027.

Le foto spia non mostrano gli interni. Tuttavia possiamo attenderci un upgrade che andrà ad introdurre l’ultima generazione del sistema MBUX che abbiamo visto sulle nuove CLA e GLC elettriche. Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, al momento non ci sono informazioni precise. La maggior parte o tutte le attuali opzioni di propulsione saranno aggiornate per soddisfare le normative Euro 7. Sicuramente avremo versioni benzina e diesel, anche Mild Hybrid. Non mancheranno le varianti ibride Plug-in. Continueranno ad essere proposte anche le più sportive versioni firmate AMG. Ovviamente, le novità del restyling saranno introdotte anche sulla GLC con forme da SUV Coupé.