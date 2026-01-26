Mercedes GLC Special Edition 140 anni: Plug-in o diesel, la serie speciale per i 140 anni della Stella

Mercedes compie 140 anni e per celebrare questo importanti anniversario, la casa automobilistica ha deciso di proporre una versione speciale della GLC. Dunque, arriva la nuova Mercedes GLC Special Edition 140 anni. Si tratta di uno speciale allestimento che si caratterizza per disporre di una serie di dotazioni esclusive. Troviamo ad esempio il pacchetto AMG Line, vernici disponibili in tre tonalità metallizzate e una pastello e cerchi da 20 pollici. La dotazione di serie continua poi con sistemi di assistenza come DISTRONIC e DIGITAL LIGHT, senza dimenticare il Pacchetto Night, i sedili climatizzati e la consolle centrale con finitura metallica.

In particolare, il Pacchetto Night prevede finiture dei montanti nero lucido, roof rail nero opaco, paraurti e specchi retrovisori in nero lucido. Il sistema DIGITAL LIGHT, invece, prevede che i fari regolino il fascio luminoso istante per istante, mettendo in evidenza ciò che è davvero importante e garantendo una visibilità ottimale in ogni condizione.

MOTORI

Mercedes GLC Special Edition 140 anni è disponibile solamente con due motorizzazioni: Plug-in e diesel. In particolare, i clienti potranno scegliere tra la GLC Special Edition 140 anni 300 de 4MATIC diesel Plug-in hybrid e la GLC Special Edition 140 anni 220 d 4MATIC. La prima adotta un powertrain ibrido Plug-in da 333 CV con motore diesel e un’autonomia elettrica di 122 km. La seconda motorizzazione è sempre un diesel con tecnologia Mild Hybrid ma da 197 CV.

PREZZI

La nuova Mercedes GLC Special Edition 140 anni si potrà ordinare solamente fino alla fine del mese di febbraio. Per questa serie limitata, Mercedes parla di un vantaggio cliente che può arrivare fino a 14.000 euro. I prezzi? 73.554 euro la Plug-in e 70.362 euro la diesel. Per questa serie speciale, Mercedes offre poi specifici piani finanziamento e leasing.