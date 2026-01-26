LEPAS LEX, la piattaforma per i modelli di nuova generazione

LEPAS è il nuovo marchio del Gruppo Chery con il quale il colosso cinese punta a crescere in Europa (e anche in Italia dove arriverà quest’anno con tre SUV). Al centro della strategia di questo marchio c’è la nuova piattaforma LEX, una base tecnologica che nasce con l’obiettivo di ridefinire l’esperienza di guida. Come? Tramite un approccio che unisce eleganza, tecnologia e un utilizzo più intuitivo dei sistemi intelligenti di bordo. Una soluzione tecnologica che riflette l’identità del marchio. Ricordiamo infatti che LEPAS è la sintesi di “LEAP” e “PASSION”.

Due termini che esprimono “dinamismo e vitalità, bilanciando eleganza e fervore“. Ora LEPAS viene introdotto come un marchio globale e il cuore della sua proposta è proprio LEX, una base tecnica sviluppata per superare alcuni limiti che hanno caratterizzato le generazioni precedenti di auto elettriche e ibride. In modo particolare LEX ha l’ambizione di risolvere problemi come la frammentazione dell’elettronica, i tempi di ricarica poco prevedibili e la difficoltà di transizione tra alimentazione elettrica e benzina.

Le caratteristiche della piattaforma LEX

In cosa si contraddistingue la piattaforma LEX? Innanzitutto nell’architettura elettronica. LEX utilizza un’impostazione chiamata EEA 5.1 che sostituisce il tradizionale schema basato su più centraline separate. La novità è legata all’adozione di una struttura organizzata in due zone e due centri di controllo. Ne deriva un sistema capace di far dialogare in modo continuo cockpit digitale, funzioni di assistenza alla guida e gestione del powertrain. L’effetto più evidente riguarda la fluidità degli aggiornamenti software, che diventano più rapidi e più sostenibili nel tempo. Di conseguenza viene migliorata anche la possibilità di integrare nuove funzioni senza dover intervenire sulle componenti fisiche.

Tra gli aspetti interessanti c’è la dimensione europea della piattaforma. LEX, infatti, nasce per conquistare il Vecchio Continente e prova a farlo tramite la supervisione di un team europeo. La piattaforma combina sospensioni attive con smorzamento elettronico. Il corpo vettura raggiunge un valore di rigidità torsionale che supera i 23.800 Nm per grado. Parliamo di un dato che avvicina la piattaforma a modelli di fascia alta. La presenza di un semialbero articolato in tre stadi contribuisce a una trasmissione della potenza più prevedibile. Il risultato è un comportamento che vuole unire morbidezza nei lunghi tragitti e prontezza nelle manovre più rapide.

LEX supporta motori termici ad alta efficienza che, secondo quanto dichiarato, possono raggiungere consumi particolarmente contenuti. La piattaforma integra anche un sistema di ricarica a 800 V che riduce in modo significativo i tempi di rifornimento energetico. È presente anche una pompa di calore pensata per funzionare anche a temperature molto rigide. Questa impostazione permette al marchio di proporsi come soluzione adatta a mercati diversi e a condizioni climatiche anche molto estreme.

La strategia di Chery

La corsa all’elettrificazione non si misura più solo con la capacità delle batterie. Un elemento sempre più rilevante è la qualità dell’elettronica interna e la possibilità di mantenere aggiornati i modelli nel corso del tempo. Le grandi piattaforme centralizzate introdotte da Tesla, Volkswagen e Geely hanno mostrato quanto un’infrastruttura software solida possa influenzare l’esperienza quotidiana. Chery prova a inserirsi in questo scenario con una proposta che vuole essere allo stesso tempo tecnologica e accessibile. Tramite la piattaforma LEX, LEPAS punta a uscire dall’immagine di un costruttore emergente così da costruire quella credibilità con la quale perseguire il suo progetto di espansione.