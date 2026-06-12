Spiaggina Garage Italia MY26: la beach car italiana da 85.000 euro

Lo stile raffinato della Spiaggina nella sua semplicità raggiunge un livello inedito con la MY26 che reinterpreta lo spirito delle vetture da spiaggia anni ’50 e ’60 con materiali, soluzioni e tecnologie all’avanguardia. Da una ricerca tecnica approfondita gli specialisti di Garage Italia Customs hanno creato una edizione limitata che mira a esaltare il patrimonio genetico della Casa torinese.

ll progetto è stato svelato alla Milano Design Week 2026 in primavera e sono subito arrivate reazioni sul web per il prezzo di partenza record: 85.000 euro + IVA per ciascun esemplare. Pur trattandosi di un’edizione limitata con quella cifra si possono comprare vetture di ben altro spessore, ma Garage Italia Customs ha puntato su una filosofia specifica: la customizzazione può attirare quella fascia di clientela storica che vuole rivivere emozioni nostalgiche in contesti elitari.

All’insegna della personalizzazione

La Spiaggina MY26 tiene fede all’impostazione essenziale delle beach car, ma viene concepita in una nuova veste per rispondere a esigenze più attuali. Per godere di un maggior spazio a bordo, l’abitacolo è stato allungato di 17 centimetri e riorganizzato all’insegna della praticità quotidiana, grazie alla creazione di vani dedicati e una migliore ergonomia con cinture anteriori a tre punti.

La vettura vanta una scocca rivista e un paraurti laterale tubolare che amplia l’utilizzo del veicolo senza stravolgerne il DNA. La realtà nata da una idea di Lapo Elkann nel 2015 è diventata un simbolo della passione per le auto storiche. Con quel tocco di artigianalità, innovazione e materiali di alta qualità, l’edizione limitata della beach car più nota del Belpaese mira a offrire una esperienza autentica in prestigiose località estive.

Le beach car italiane nate tra gli anni ’50 e ’60 non sono estinte. Garage Italia Customs ha aggiornato la Spiaggina con un MY26 che reinterpreta lo spirito delle auto da spiaggia con soluzioni e tecnologie contemporanee. Il risultato finale lo vedrete nella carrellata di foto in basso.

Novità sotto al cofano

Sul piano tecnico la Spiaggina MY26 vanta una motorizzazione elettrificata con un’autonomia dichiarata fino a 140 chilometri. Sono coinvolti diversi partner industriali, tra cui Newtron per batteria da 11 kWh e componenti come servosterzo elettrico e freno di stazionamento. All’interno dell’abitacolo spicca una nuova plancia digitale che integra tutte le informazioni di guida necessarie in modo immediato.

La Spiaggina è diventata un emblema della Dolce Vita. Inconfondibile con la sua conformazione priva di portiere e con materiali, colori e dettagli sviluppati su misura grazie a collaborazioni con aziende specializzate. Ogni unità è creata in serie limitata per soddisfare le esigenze di ciascun cliente, in linea con i valori di Garage Italia Customs. A Capri farà la sua figura.