Fiat Argo X, la Grande Panda brasiliana senza i motori europei

La Fiat Grande Panda prende la strada del Brasile e cambia nome. Si chiamerà Fiat Argo X la prima derivata della nuova compatta torinese ad uscire dai confini europei, assemblata direttamente nello stabilimento di Betim. Sotto la carrozzeria, da cui sparirà la scritta “Panda" sulle fiancate, batterà un cuore pensato su misura per le esigenze locali. Addio quindi alle motorizzazioni europee come i PureTech o il Turbo da 100 CV.

La Argo X utilizzerà motori FireFly bifuel a benzina e bioetanolo. Resta solo da capire se la vettura sarà un’evoluzione strutturale del modello originale o un semplice adattamento dell’assetto, rivisto per digerire le buche e i fondi sconnessi delle strade brasiliane.

Doppia offerta per blindare la leadership

A svelare il nome è stato Herlander Zola, presidente di Stellantis Sudamerica, durante i cinquant’anni dello stabilimento di Betim. L’inizio della produzione è previsto nei prossimi mesi, ma l’Argo X non rimpiazzerà l’Argo attuale. I due modelli infatti convivranno nei listini.

La scelta ha una logica commerciale precisa. Nel 2026 l’Argo classica è ancora al quarto posto tra le auto più vendute in Brasile: affiancarle la versione “X" serve a presidiare meglio il mercato proponendo un’alternativa nuova, robusta ed efficiente. Del resto in Brasile Fiat gioca in casa e domina i volumi: una vettura su cinque vendute ha lo stemma del Lingotto, quota che sale a un pick-up su due.

Maxi investimento da 5,3 miliardi di euro

Dietro l’Argo X c’è la parte concreta del piano d’investimenti da 32 miliardi di Real (circa 5,3 miliardi di euro) che Stellantis farà in Sudamerica fino al 2030. Di questo tesoretto, 14 miliardi di Real andranno dritti alle linee di Betim.

La mossa si spiega con i numeri. Il Brasile è diventato il primo mercato al mondo per Fiat. Nel solo primo semestre del 2026 la casa ha immatricolato 270.955 veicoli, ossia il 40% delle sue vendite globali.

Betim compie cinquant’anni e diventa un hub hi-tech

Cinquanta anni fa il sito di Betim cominciava la sua avventura industriale assemblando la Fiat 147. Oggi l’impianto viaggia su dimensioni colossali: 2,2 milioni di metri quadrati di superficie, 19.000 lavoratori diretti e una rete di oltre 400 fornitori.

La capacità teorica sfiora i 650.000 veicoli all’anno. Da qui escono modelli chiave come Pulse, Fastback e il pick-up Strada (l’auto più venduta in assoluto in Brasile dal 2021). In cinquant’anni Betim ha sfornato oltre 18 milioni di veicoli, inviandone 4 milioni all’estero in 40 Paesi.

Ora, oltre all’arrivo dell’Argo X, la fabbrica fa un ulteriore salto di qualità: è stata scelta come Hub per il Centro di Expertise in Cybersicurezza di Stellantis, trasformandosi ufficialmente da sito di montaggio a polo tecnologico.