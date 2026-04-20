FIAT, si avvicina il debutto della Grizzly: occhio anche alla Panda GPL

Da anni oramai Dacia domina a livello europeo con vetture low cost pratiche ed efficienti. Il costruttore romeno è riuscito a mettersi in mostra, avendo la meglio su colossi che sono rimasti indietro nelle preferenze di una clientela in difficoltà sul piano economico. FIAT, insieme alla Grande Panda che sta iniziando a scalare le classifiche, sta immaginando un SUV in grado di conquistare tutti. Si punterà sul linguaggio stilistico moderno inaugurato con il crossover di segmento B che ha enfatizzato le linee squadrate della prima serie della Panda.

Per rialzare la china il produttore di auto torinese ha immaginato una Panda GPL anti Dacia Sandero e soprattutto la Grizzly. Dal nome del possente orso dovrebbe prendere forma un mezzo di circa 4,5 metri di lunghezza, abbracciando una fascia più familiare e versatile. Una sorella maggiore della Grande Panda da una parte per offrire una valida alternativa nel mercato dei SUV, e il ritorno della Panda GPL dall’altra per riconquistare i clienti che vogliono una soluzione economica e adatta a macinare chilometri senza investire una fortuna.

Due progetti per rinascere

I numeri della FIAT lo scorso anno sono stati deludenti (ora è già in crescita). La precedente gestione targata Tavares, ex a.d. di Stellantis, era focalizzata sull’elettrico, ma col nuovo corso le cose stanno cambiando. Il mercato italiano accoglierà con maggiore entusiasmo una proposta a GPL a buon mercato anziché una costosa EV. FIAT ha già fatto un passo indietro e sta accelerando per presentare la Grizzly, new entry della famiglia Grande Panda.

Un modello che potrebbe non essere prodotto nel Belpaese, ma nello stabilimento di Kenitra, in Marocco. La base di partenza sarà quella della C4 Aircross di Citroen o della Frontera di Opel, risultando più lunga della Grande Panda. Nei piani della Casa torinese dovrebbe essere commercializzata in due varianti: un SUV tradizionale e una Sportback, abbracciando diverse esigenze. In base alle ultime indiscrezioni dovrebbe comprendere versioni mild hybrid ed elettriche, ma seguendo il diktat inaugurato con Filosa non mancherà una variante termica. Se dovesse essere realizzata in una versione a benzina il prezzo d’attacco potrebbe aggirarsi tra i 20.000 e i 25.000 euro, sfidando i competitor low cost.

Attesa per il debutto

La Grizzly potrebbe risultare ideale per famiglie che cercano risparmio e tanto spazio a bordo. Si era parlato dell’utilizzo della denominazione Giga Panda o del ritorno del nome Multipla, ma il SUV a 7 posti definitivamente dovrebbe chiamarsi Grizzly. Il render in alto del canale YouTube ZEUS vi consentirà di osservare nei dettagli le scelte stilistiche degli specialisti.

Si notano volumi ben definiti e gruppi ottici a LED con pixel che richiamano gli anni ’80. Infine, il ritorno del GPL sulla Panda, o meglio sulla Pandina, mira a frenare il successo della Dacia Sandero. Il prezzo? Intorno ai 15.000 euro. L’annuncio definitivo del doppio colpo FIAT dovrebbe arrivare a stretto giro.