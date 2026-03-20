Nuova Panda o Multipla, quale sarà la misteriosa Fiat al Salone di Parigi?

Parlando dell’ufficialità del debutto della nuova Lancia Gamma è emerso anche un dettaglio non secondario nel comunicato con cui Stellantis conferma la partecipazione al Salone di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre. Per Fiat l’appuntamento prevede infatti l’anteprima mondiale di due nuovi modelli del segmento C (con ogni probabilità Giga Panda e Fastback, basati sulla piattaforma Smart Car della Grande Panda) e una concept car inedita. È su quest’ultima che si concentrano le speculazioni, dato che il comunicato Stellantis non fornisce alcun dettaglio sulla sua natura né tantomeno sul modello che andrà ad anticipare.

Per ora pochi indizi

Le principali testate internazionali hanno già avanzato le loro ipotesi. Auto Express, che cita fonti proprie, indica come indiziato principale la prossima generazione della Panda, il modello che sostituirà l’attuale come nuova entry level della gamma e che dovrebbe essere prodotto a Pomigliano dal 2029. Secondo la testata britannica arriverebbe sul mercato nel 2027 con motorizzazione benzina, e il concept di Parigi potrebbe servire ad anticiparne linee e filosofia di prodotto con largo anticipo rispetto al lancio commerciale. Autocar punta invece su un collegamento più diretto con i due SUV che verranno presentati nella stessa occasione, ipotizzando che la concept possa esplorare un’ulteriore direzione della famiglia Grande Panda, magari verso segmenti o mercati ancora non coperti dall’attuale gamma del marchio torinese.

Altre ipotesi

Tra gli altri nomi che circolano c’è la Fiat Strada, il pickup derivato dalla Grande Panda destinato anche al mercato europeo e atteso entro fine 2027. Mostrare un concept a Parigi avrebbe perfettamente senso per sondare le reazioni del pubblico prima del lancio ufficiale. Più suggestiva ma meno probabile resta invece l’ipotesi della Fiat Multipla, di cui si vocifera da tempo di un possibile ritorno verso la fine del decennio sulla base della Citroen ELO. In questo caso mancano ancora conferme ufficiali di qualsiasi tipo e il progetto resta per ora nel territorio delle indiscrezioni. Per ulteriori dettagli bisognerà attendere il Salone di Parigi, senza escludere che con l’avvicinarsi dell’inizio della manifestazione qualche ulteriore indiscrezione potrebbe uscire definendo meglio quale sarà il concept di cui parla il comunicato Stellantis.