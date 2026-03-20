Genova, in arrivo 14 nuove "zone 30" per ridurre gli incidenti

Gli incidenti stradali a Genova sono diminuiti del 20% nel 2025, ma i dati dicono anche altro. Ovvero che la mortalità è aumentata rispetto all’anno precedente, soprattutto a causa degli investimenti dei pedoni. È questo il dato che ha spinto il Comune di Genova ad accelerare sul piano per la sicurezza stradale, con quattordici nuove zone 30 già in lavorazione. Così come già avvenuto per il Comune di Bologna (sul quale pesa la recente sentenza contraria del TAR dell’Emilia Romagna) e il centro storico di Roma, anche Genova continua a investire su questa misura e su una strategia più ampia che punta a coprire tutti e nove i municipi della città entro la fine di quest’anno.

Le strade interessate

Le novità sono state illustrate dall’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi nella commissione dedicata alla sicurezza stradale:

“I dati non possono essere definiti del tutto positivi posto che nel 2025 vi è stato un aumento degli incidenti mortali, in particolar modo di quelli causati da investimento di pedone. Per questo stiamo svolgendo un importante lavoro interassessorile per far sì che la città e le sue strade diventino più sicure”.

Le nuove zone 30 già in lavorazione, con la collaborazione di Aster, riguardano via Burlando, via da Verrazzano, via Oberdan, via Marco Sala, via Aldo Casotto, via Capolungo, via Aurelia e via Donato Somma a Nervi. Per le strade interne: via Vosgi, piazza Duca degli Abruzzi, viale Franchini, largo Bassante e via Sant’Ilario nel tratto largo Bassante-Somma. Prima in assoluto a partire è piazza Baracca a Sestri Ponente, con lavori notturni già programmati. Oltre alla segnaletica, verranno tracciati gli attraversamenti pedonali oggi assenti, regolarizzando una situazione che chiunque percorra via Sestri conosce bene.

Non solo “Zona 30”: i lavori sulle strade genovesi

Il piano non si limita alle zone 30. L’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti ha annunciato la messa in sicurezza di almeno 50 attraversamenti pedonali tra i più pericolosi e l’introduzione di strade scolastiche nei pressi di 18 istituti, due per municipio. Sul fronte della segnaletica orizzontale, il Comune cambierà tipo di pittura passando da quella monocomponente (che dura circa quattro mesi) a una più costosa che consente di programmare la ripittura nell’arco di sei anni.

Nel 2025 la Polizia locale ha effettuato quasi 29mila controlli su strada. Le sanzioni per eccesso di velocità sono aumentate del 44%, mentre sono calate le infrazioni semaforiche (-6,1%), quelle legate all’uso del cellulare (-51%) e quelle per mancato utilizzo delle cinture (-23%). Sulla guida in stato di ebbrezza sono stati eseguiti 9.137 controlli, il 12% in più rispetto all’anno precedente, con 527 violazioni accertate di cui 310 penali. Nel primo bimestre del 2026 gli investimenti di pedoni sono lievemente calati, da 106 a 101.