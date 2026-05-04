Via i vigili urbani, in Cina arrivano i robot umanoidi a dirigere il traffico

Le strade di Hangzhou, metropoli dell’est della Cina, non sono mai state così affollate e, allo stesso tempo… così ordinate. Durante il recente ponte del Primo Maggio, cittadini e turisti si sono imbattuti in una scena che sembrava uscita da un romanzo di Asimov. Tra i semafori e le strisce pedonali sono comparsi nuovi “colleghi” in divisa. Ma era una divisa metallica. Si tratta di una squadra di 15 robot umanoidi intelligenti, entrati ufficialmente in servizio per affiancare la polizia stradale nella gestione dei flussi durante uno dei periodi più critici dell’anno.

Assistenti multitasking al servizio del cittadino

Posizionati strategicamente nei principali incroci del centro dal 1° maggio, questi dispositivi non si limitano a osservare. Il loro compito è infatti triplice. Quindi, regolazione del traffico, monitoraggio delle infrazioni e, soprattutto, assistenza umana.

Nelle zone a più alta densità turistica, come la celebre area del West Lake, i robot si trasformano in veri e propri punti informativi interattivi. Grazie a uno schermo integrato, il visitatore può attivare la funzione “Voglio parlare" per chiedere indicazioni.

Il sistema non si limita a rispondere, ma elabora in tempo reale il percorso migliore analizzando il traffico e la posizione esatta, fornendo indicazioni sia vocali che visive. È un supporto concreto che libera gli agenti in carne e ossa dalle richieste più ripetitive, permettendo loro di gestire le emergenze.

La sicurezza stradale 2.0

L’efficienza di questi nuovi agenti si manifesta soprattutto agli incroci più caldi. Dotati di telecamere avanzate e sistemi di riconoscimento visivo, i robot monitorano costantemente il comportamento degli utenti della strada.

Di fatto se un automobilista supera la linea di arresto o un motociclista viaggia senza casco, il robot emette un avviso immediato e trasmette i dati alla centrale operativa.

Ma la vera sorpresa per chi guida è la loro capacità di direzione. Perfettamente sincronizzati con il ciclo dei semafori, i robot riproducono con precisione millimetrica i gesti standard della polizia stradale. Dallo stop al via libera, le loro braccia meccaniche offrono indicazioni chiare e coordinate, riducendo le incertezze di chi si trova al volante.

Meno routine, più competenza

L’introduzione di questa tecnologia non sembra mirata a sostituire l’uomo, quanto a proteggerlo e supportarlo. Secondo la polizia locale, i robot possono garantire una presenza costante per 8-9 ore consecutive, occupandosi di mansioni faticose e alienanti.

Rispetto agli agenti umani possono infatti concentrarsi sugli interventi che richiedono capacità di valutazione, empatia ed esperienza, doti che una macchina, per quanto avanzata, non può ancora replicare.

Un futuro che corre lungo le strade della Cina

L’esperimento di Hangzhou non è un caso isolato, ma fa parte di un trend che sta ridisegnando le città cinesi:

A Kashgar (Xinjiang): un robot con giubbotto ad alta visibilità è diventato una vera attrazione locale mentre dirige il traffico in un nodo stradale nevralgico.

un robot con giubbotto ad alta visibilità è diventato una vera attrazione locale mentre dirige il traffico in un nodo stradale nevralgico. A Ordos (Mongolia Interna): dispositivi simili non si limitano alla viabilità, ma si dedicano all’educazione stradale e al pattugliamento intelligente.

La Cina sembra aver tracciato la strada. La convivenza tra agenti umani e collaboratori robotici potrebbe diventare una realtà quotidiana.