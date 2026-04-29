L’arte del Kintsugi corre sull’asfalto, svelata la maglia del Suzuki Bike Day #06

Il 20 giugno 2026, il Misano World Circuit Marco Simoncelli si trasformerà nell’epicentro della sesta edizione del Suzuki Bike Day, un evento che celebra l’unione tra l’energia del motorsport e la passione per lo sport all’aria aperta. Presentato ufficialmente il 29 aprile 2026, l’evento approda in questa sede iconica dopo il successo delle precedenti edizioni tra Carpegna, Imola e Monza, che hanno coinvolto complessivamente oltre 8.000 partecipanti.

I dettagli della manifestazione

Il Suzuki Bike Day si conferma una manifestazione non competitiva e aperta a tutti, indipendentemente dal tipo di bicicletta utilizzato, pensata per promuovere la mobilità sostenibile e il rispetto dell’ambiente. Il percorso di questa edizione offre un’esperienza unica di circa 62 km con un dislivello di 900 metri. Con partenza e arrivo all’interno del circuito, il tracciato esplora l’entroterra della Riviera Romagnola tra colline, borghi storici e scorci panoramici. Un elemento di grande richiamo è la possibilità per tutti i partecipanti di pedalare per l’intera mattinata sull’asfalto del Motomondiale, vivendo l’adrenalina della pista in totale sicurezza.

La nuova maglia

Uno dei pilastri di questa edizione è la nuova maglia tecnica ufficiale, realizzata in collaborazione con Alé Cycling e ispirata all’antica arte giapponese del Kintsugi. Questa filosofia, che consiste nel riparare le ceramiche rotte con polvere d’oro per valorizzarne le fratture, riflette l’approccio costruttivo di Suzuki denominato Sho-Sho-Kei-Tan-Bi. Tale concetto mira a creare veicoli compatti, leggeri ed efficienti per ridurre il consumo di risorse e rispettare l’ambiente. Il design della maglia include dettagli simbolici come il kanji “rin” (comunità ciclistica) e le coordinate geografiche di Misano e Hamamatsu, a sancire il legame tra il territorio e le radici giapponesi del marchio.

Tante stelle presenti

L’evento vedrà la partecipazione di numerose stelle dello sport italiano. Accanto all’ambassador Davide Cassani, pedaleranno campioni come Filippo Baroncini, Francesca Lollobrigida ed Elisa Longoborghini. Saranno presenti anche i campioni della danza su ghiaccio Marco Fabbri e Charlène Guignard, insieme ad atleti della Nazionale maschile di curling e del curling paralimpico (Giuliana Turra, Paolo Loriatti e Loretta Bertò).

Costo e ricavato

Le iscrizioni sono aperte online fino al 17 giugno sul sito Suzuki, oppure direttamente in autodromo il 19 giugno dalle 17:00 alle 19:00. La quota standard è di 10 € (fino al 30 aprile), 15 € (fino al 31 maggio) o 20 € (fino al 19 giugno); per i non tesserati è previsto un aumento di 2 € per l’assicurazione. La quota premium aggiunge 20 € per ricevere la maglia tecnica (taglia garantita se ordinata entro il 15 maggio). La quota comprende pacco gara, frontalino personalizzato (entro il 10 giugno), assistenza sanitaria e meccanica, punti ristoro e copertura assicurativa. L’obbligo del casco rigido è tassativo.

L’intero ricavato delle quote standard sarà devoluto alla Fondazione Dynamo Camp ETS, che offre programmi di Terapia Ricreativa a bambini con gravi patologie. Dopo il giro, che partirà alle ore 9:00, i partecipanti potranno accedere al Voucher Village per scoprire le promozioni dei partner, tra cui Agos, Caffè Borbone, Melinda e Vittoria. Il pacco gara sarà ritirabile dalle ore 11:00 presso i box dedicati.