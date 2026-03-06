Suzuki, S-Cross e Vitara nel nuovo allestimento Kuro: i prezzi

Nel vasto vocabolario della cultura giapponese, esistono termini capaci di racchiudere interi universi di significato. Uno di questi è “kuro”, una parola che in modo letterale significa “nero”, ma che per la filosofia nipponica rappresenta un concetto molto più profondo: un’idea di assoluto che richiama intensità, purezza e decisione. È proprio da questa suggestione estetica che nasce il nuovo allestimento speciale di Suzuki, inizialmente concepito come firma distintiva del motore fuoribordo DF250 e ora traslato con forza nel mondo delle quattro ruote per vestire i modelli Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid.

Dettagli scuri

Visivamente l’allestimento KURO è un inno all’eleganza notturna. Immaginate la Nuova Vitara Hybrid KURO che scivola nel traffico urbano: la sua livrea è definita da un gioco di contrasti dove il nero diventa protagonista assoluto dei dettagli esterni. Dal tetto Black alle barre portatutto, passando per le cover degli specchietti e le maniglie, ogni elemento è stato oscurato per esaltare le linee del SUV. Anche i cerchi in lega da 17” e le modanature dei paraurti adottano la finitura nera, creando un’immagine coordinata e di forte impatto visivo. La stessa filosofia rivive nella S-Cross Hybrid KURO, che introduce anche i fendinebbia a LED e dettagli come l’inserto tra i fari posteriori in nero lucido, sottolineando un carattere più sportivo e ricercato.

L’esperienza sensoriale prosegue all’interno dell’abitacolo. Qui, l’oscurità degli inserti in Piano Black sulla plancia e sui pannelli porta viene interrotta da un guizzo cromatico inaspettato: vivaci impunture a contrasto Orange decorano il volante, i sedili e la cuffia del cambio, creando un ambiente che fonde raffinatezza e dinamismo.

Cambio automatico e trazione integrale

Ma la serie KURO non è solo un esercizio di stile. Con l’ultimo aggiornamento, Suzuki ha scelto di ampliare l’offerta tecnica per rispondere a ogni esigenza di guida. Entrambi i modelli sono ora disponibili sia con cambio manuale che con l’apprezzato cambio automatico, una dotazione sempre più richiesta per il comfort di marcia. Per chi non vuole rinunciare all’avventura, resta centrale la trazione integrale 4×4 ALLGRIP Select, simbolo della sicurezza Suzuki su ogni fondo stradale.

Listino prezzi

Il viaggio nel mondo KURO si completa con una gamma colori esclusiva, che comprende tinte come il Blu Capri, il Grigio Glasgow e la nuova livrea Avorio Africa (ora dedicata anche a S-Cross). I prezzi riflettono l’alto valore dell’allestimento: la Vitara Hybrid KURO parte da 30.350 euro, mentre per la S-Cross Hybrid KURO il listino inizia da 31.850 euro, offrendo un pacchetto “chiavi in mano” che include già la vernice metallizzata. Con questa serie speciale, Suzuki trasforma un semplice colore in un’affermazione di stile pronta a conquistare la strada.