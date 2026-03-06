Lancia Ypsilon, la primavera porta sconti record: fino a 12.950 euro

Nel mese di marzo, Lancia ha deciso di accelerare con decisione sul fronte commerciale, rinnovando le promozioni sulla Ypsilon con offerte che coinvolgono l’intera gamma, dalla ibrida all’elettrica. La compatta del marchio italiano, l’auto simbolo del nuovo corso che nei piani di Stellantis doveva essere del “Rinascimento”, è alla caccia di una scossa per aggredire con più forza il mercato. In questa ottica nasce l’aggressiva campagna di sconti che riguardano il prezzo di listino della nuova generazione di Ypsilon.

Gli sconti più sostanziosi

L’offensiva più aggressiva riguarda la gamma 100% elettrica, dove si registrano i tagli più profondi per attirare nuovi clienti verso la mobilità a zero emissioni. La proposta più interessante è dedicata alla Lancia Ypsilon Elettrica (base): il prezzo di listino di 34.900 euro viene abbattuto di ben 12.950 euro, portando la soglia d’ingresso a 21.950 euro. Questa versione è accessibile anche tramite un finanziamento che prevede un anticipo di 5.640 euro e 35 rate mensili da 149 euro.

La medesima logica di sconto si applica all’allestimento più lussuoso, la Ypsilon Elettrica LX. Anche in questo caso il vantaggio è di 12.950 euro, con il prezzo che scende da 37.900 euro a 24.950 euro. Per chi cerca un’estetica più dinamica, la Ypsilon HF Line Elettrica beneficia di una riduzione di 6.000 euro, fissando il prezzo promozionale a 31.900 euro invece dei 37.900 euro di listino. Anche per la HF Line è prevista la formula finanziaria con rate da 149 euro.

Offerte sulla ibrida

Non manca, infine, l’attenzione per chi predilige una soluzione più tradizionale e versatile. La Lancia Ypsilon ibrida, equipaggiata con il motore 1.2 mild hybrid da 110 cavalli, viene offerta a 19.800 euro rispetto ai 25.200 euro abituali. Lo sconto di 5.400 euro rende questa variante elettrificata una delle opzioni più competitive per chi cerca un’auto compatta fruibile tutti i giorni, ma con un classico motore termico elettrificato a 48 Volt. Questa strategia mira a consolidare i volumi in attesa del lancio della nuova Lancia Gamma, previsto per la seconda metà del 2026.