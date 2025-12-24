Offerta Lancia Ypsilon ibrida, da 129 euro al mese con finanziamento per le pronte consegna

La nuova Lancia Ypsilon sta provando a farsi spazio all’interno del segmento B, Questo modello è proposto con motorizzazioni sia ibride e sia 100% elettriche. Per chi cerca un look più grintoso c’è la versione HF Line e per chi vuole davvero il massimo c’è pure la nuova Ypsilon HF con motore elettrico da 280 CV. Per spingere sulle vendite, fino alla fine dell’anno, la casa automobilistica propone in offerta la nuova Ypsilon ibrida, una promozione valida, però, solamente per le auto in pronta consegna. Grazie al finanziamento, sarà possibile mettere nel garage di casa la nuova Lancia Ypsion a partire da 129 euro al mese. Andiamo con ordine.

NUOVA LANCIA YPSILON

Il modello Hybrid dispone del solito motore PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri di cilindrata da 100 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica da 29 CV. La potenza massima di sistema arriva a 110 CV. Velocità massima di 190 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h servono 9,3 secondi. Consumi pari a 4,5 litri per 100 km ed emissioni dichiarate di 102 g/km di CO2 (dati secondo il ciclo WLTP). I prezzi partono da 25.200 euro.

L’OFFERTA: SCONTI, RATE E INTERESSI

Con l’offerta di Lancia, il prezzo su di una selezione di vetture in pronta consegna scende a 19.800 euro, oppure a 17.900 euro con finanziamento. Con un anticipo di 2.650 euro sarà possibile mettere nel garage di casa la nuova Lancia Ypsilon ibrida con rate da 129 euro.

Prezzo promozionale con finanziamento: 17.900 euro

Anticipo 2.650 euro + 35 rate da 129 euro

Rata Finale Residua 15.516 euro

TAN (fisso) 8,49%, TAEG 11,03%

Interessi 3.991,11 euro

Di seguito le complete condizioni economiche come da sito Lancia.

Anticipo 2.650 euro – Importo Totale del Credito 15.521 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 20.072,9 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 3.991,11 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 39,79 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n° 35 rate da 129 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 15.515,7 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 8,49%, TAEG 11,03%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Da evidenziare i tassi sul finanziamento che nei 3 anni di contratto portano ad avere quasi 4.000 euro di interessi. L’anticipo è contenuto ma la rata finale alla fine del contratto è consistente.